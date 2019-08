Préparation de la Vitrine du Vakinankaratra

« Convergence des efforts pour l’émergences de Madagascar ». Tel est le thème qui va dynamiser le secteur privé à travers la 22ème édition de la Vitrine du Vakinankaratra, du 5 au 7 septembre prochains.

Une fois de plus, le Fiova, ou Fivondronan’ny orin’asan’ny Vakinankaratra, c’est-à-dire le Groupement des opérateurs du Vakinankaratra veut démontrer son rôle dans le développement économique du pays en coordonnant ses activités avec la tendance nationale. « Chaque opérateur doit profiter de chaque événement et chaque domaine présent pour en tirer des profits qui doivent évidemment nous servir de guide pour l’émergence du pays », fait remarquer Andrianjafy Ramarojaona, président du Fiova. Il n’a pas manqué de noter que l’objectif général de la Vitrine du Vakinan­karatra est de développer les affaires des opérateurs tout d’abord pour pouvoir atteindre ensuite l’économie du pays.

Comme à chaque édition, de nombreux opérateurs économiques de tous les secteurs, allant de la production agricole jusqu’à la transformation, ainsi que les sociétés de service, pourront profiter de cette manifestation économique pour lancer ou relancer leurs produits. Les visiteurs et les clients, de leur côté, découvriront à travers l’événement de nouveaux services et produits répondant à leurs attentes.

Afin de créer et de pouvoir coordonner la collaboration et le partenariat entre opérateurs et producteurs, une conférence sur les chaines de valeur sera également organisée au cours de cette manifestation qui comme à l’accoutumée, sera associée avec des activités sportives et culturelles spécifiques de la région Vakinankaratra.