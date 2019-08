Incendie à Andavamamba – Une mère et ses trois enfants calcinés

Un incendie s’est déclaré dimanche à 21h à Andavamamba, tuant une mère et ses trois enfants. Son dernier fils de 4 ans, gravement blessé, se trouve à l’hôpital.

Catastro-phique. Quatre pertes en vie humaine ont été déplorées dans un incendie survenu du côté d’Andavamamba, dimanche à 21h, dévastant une maison de charbonniers. Une mère de 28 ans, son fils de 5 ans, ses filles de 9 et

7 ans. Un frère de ces enfants, âgé de 4 ans, le seul survivant lors de cette tragédie, a été gravement blessé et se trouve actuellement sur son lit d’hôpital, selon le service central des affaires criminelles (SCAC).

Il était précisément 21h 02 quand les sapeurs-pompiers ont été alertés.

Ils se sont rapidement rendus sur place avec deux fourgons pompe-tonne. « L’embrasement a toutefois été éteint pendant que nous étions encore en chemin. Nous nous sommes toujours transportés pour dégager les corps de la maison », relate le commandant Randrianarisoa, de l’organisation de secours (Orsec) de Tsaralalàna.

Les dépouilles ont été entièrement carbonisées, selon un policier du quatrième arrondissement dépêché sur les lieux avec son équipe pour sécuriser les périmètres. Elles gîtaient sur le lit avant que les secours ne les fassent sortir pour être récupérées par les agents du bureau municipal d’hygiène.

Enquête

Après constat, la brigade criminelle auprès du SCAC a ouvert une enquête. « Ce que nous essayons de déterminer en premier, c’est la cause du sinistre. Nous allons identifier si le feu a été d’origine criminelle ou accidentelle. Des voisins vont être auditionnés », explique le commissaire principal de police, Seraly Hercule, le chef de ce service. Le départ exact du feu n’a pourtant pas été défini.

Au plus fort de la fournaise et pendant que la fumée noire envahissait sa pièce, cette famille malheureuse se serait endormi à poings fermés, selon les spéculations de l’entourage. « Nous nous sommes mis à crier dès que nous avons vu les flammes ravageant le toit. En un rien de temps, les gens du quartier se sont serrés les coudes en faisant usage de seaux pour maîtriser le feu. Celui-ci a vite été circonscrit », raconte une voisine des victimes.

Quant au père de famille, il est allé à un retournement de morts ou « famadihana » et absent au moment du drame.