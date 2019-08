CHAN – Dernière marche face à la Namibie

Madagascar affrontera la Namibie au troisième et dernier tour des éliminatoires du CHAN Éthiopie 2020, dans un mois et demi.

C’est la dernière marche avant le CHAN Éthio­pie 2020. Madagascar retrouvera la Namibie au troisième et dernier tour des éliminatoires de la zone Sud.

Si les Barea ont éliminé les Mambas mozambicains, les Namibiens, eux, ont sorti les Comoriens. Le match aller de ce troisième tour est fixé pour le 20, 21 ou 22 septembre. Par la suite, les deux sélections nationales croiseront de nouveau le fer le 10, 11 ou 12 octobre.

C’est une occasion en or pour la Grande île. En août 2017, elle avait été éliminée aux portes du CHAN. 0-0 au stade de Mahamasina, puis 1-0 pour les Angolais à Luanda.

C’était l’unique défaite encaissée par les Barea de cette année-là, mais elle était tombée au plus mauvais moment. La déception était à la hauteur de l’éventuelle première qualification de Madagascar pour une première compétition continentale, si elle l’avait emporté.

Face à la Namibie, les Barea CHAN auront l’occasion d’effacer cette terrible désillusion d’août 2017, qui avait frappé de plein fouet les nombreux supporters réunis au siège de la Fédé­ration à Isoraka pour suivre le match en direct, à l’époque.

Le calendrier des éliminatoires du CHAN et des Jeux des îles de l’océan Indien se sont chevauchés, cette année. Voilà pourquoi Madagascar a mis sur pied deux sélections différentes pour les deux compétitions.

Situation compliquée

Et encore une fois, le calendrier ne sera pas en faveur de la Grande île. La première affiche contre la Namibie se chevauchera avec les rencontres des compétitions interclubs.

La CNaPS Sport sera aux prises avec le TS Galaxy, ou le Saint-Louis Suns, en Coupe de la CAF, en septembre. Le match aller le 13, 14 ou 15 et le match retour le 27, 28 ou 29. Si Fosa Juniors passe le tour préliminaire de la Ligue des Champions, ses affiches contre le TP Mazembe au stade suivant de la C1 seront fixées à ces mêmes dates.

Ce qui risque fort de corser la situation, sachant que ces deux formations fournissent pratiquement la moitié de l’effectif des Barea CHAN. Baggio, Théodin, Lôlôdy, Elefoni et Dahery pour Fosa, ainsi que Leda, Toby, Ando, Lalaina, Arnaud pour la CNaPS Sport.

Ces derniers devront ainsi effectuer un va-et-vient compliqué entre leurs clubs et la sélection, en l’espace de deux semaines.