WAKA WAKA FESTIVAL – Quand la culture et le social se rencontrent

Waka Waka Festival revient pour sa deuxième édition à Sambava du 10 au 13 août, avec pour objectif principal, la construction d’une maternité dans cette ville. Ce festival vise également à promouvoir la culture et le domaine social à Madagascar. Les activités prévues durant cet événement comprennent l’élection de Miss Waka Waka avec 10 candidates, des tournois sportifs, un mini-marathon, des spectacles mettant en vedette des artistes nationaux et internationaux, ainsi que le Waka Waka Kids, une activité destinée à divertir les enfants. « Nous avons fait de notre mieux l’année dernière, mais nous ferons encore mieux cette année. Nous avons commencé ce festival en Europe en 2008 et maintenant, nous sommes à Madagascar pour partager et échanger notre culture », confirme Shelby Florent, producteur du festival. Parmi les artistes invités qui se produiront cette année, nous retrouvons Mikidache, de Mayotte, TNT (Tout Notre Talent) de la Côte d’Ivoire et Jean Jacques B ainsi que des artistes locaux. « J’ai déjà collaboré avec des artistes malgaches. J’ai l’honneur d’être présent lors de ce festival », indique Mikidache. Sambava a été choisi comme lieu d’accueil de ce festival en raison de sa beauté unique qui attire les touristes. De plus, la population est chaleureuse et accueillante. « Nous attendons plus de 10 000 personnes. Nous nous sommes préparés en conséquence, en particulier en ce qui concerne notre capacité d’accueil, dans l’espoir de créer une ambiance agréable pour tous ceux qui y assisteront », annonce fièrement Judicaël Ramangalaza, le maire de la commune urbaine de Sambava. Le Waka Waka Festival est un événement majeur qui allie divertissement, célébration de la culture et engagement social en incitant les visiteurs à se rendre à Sambava pour découvrir une expérience unique.