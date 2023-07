SPÉCTACLE – Fanja Andriamanantena prête à briller sur scène

Fanja Andriamanantena n’aime pas monter souvent sur scène, elle a décidé de franchir le pas le 9 juillet au CCESCA Antanimena.

Hier, Fanja Andriamanantena était en pleine préparation avec les artistes qui l’accompagneront lors de son événement au Ccesca Antanimena le 9 juillet, tels que Lalie, Harison Vonjy et bien d’autres. Fanja, connue pour sa discrétion et sa modestie, avoue ne pas être habituée à se retrouver sur scène. « Monter sur scène demande une préparation minutieuse, que ce soit pour les choix vestimentaires, les accessoires ou encore les répétitions. Tout cela engendre du stress. Cependant, malgré ces contraintes, j’ai décidé de marquer ce 60e anniversaire en partageant ce moment privilégié avec les artistes qui ont collaboré avec moi au fil des années, ainsi qu’avec mon public fidèle », exprime-t-elle. Fanja Andriamanantena a écrit plus de 250 œuvres musicales au cours de sa carrière. Sur ce nombre impressionnant, elle en a offert 50 à une trentaine d’artistes.

Étoile de la musique

« Je suis honorée d’être présente sur scène pour cette célébration. Moi et Nanie allons interpréter « Feo Roa », une chanson écrite par Fanja. Je la qualifie comme l’étoile de la musique malgache. Je me sens chanceuse de travailler aux côtés d’une professionnelle aussi talentueuse », évoque Lalie, l’une des artistes invités à ce spectacle. « Son talent d’écriture est indéniable et ses paroles de chant s’adaptent à toutes les générations. Ses chansons ont une durée de vie exceptionnelle, témoignant de sa maîtrise des mots et de sa sensibilité musicale. C’est d’ailleurs cette qualité qui m’a poussée à la contacter il y a 32 ans », annonce Vonjy Harison, l’un des artistes ayant bénéficié de sa générosité. Ainsi, Fanja Andriamanantena se prépare à un événement mémorable. Son talent exceptionnel fait d’elle une figure incontournable de la scène musicale malgache. Le public attend avec impatience de la voir briller lors de ce concert où les mots et les mélodies se mêleront pour offrir un spectacle inoubliable.