RUGBY – XXL ENERGY TOP 20 – Cosfa et Ftm en route pour le dernier carré

Il ne reste plus que les huit grandes équipes, les plus régulières du championnat appelé aussi XXL Energy Top 20, pour essayer d’aller chercher le ticket du dernier carré du championnat de Madagas­car de rugby à XV de première division, qui se joue ce dimanche au stade Makis d’Andohatapenaka. Parmi les huit clubs rescapés figurent le COSFA ou le club omnisport des forces armées, détenteur du titre de champion de Madagascar depuis ces trois dernières années. Derrière le COSFA se trouve le FT Manjakaray, un candidat sérieux capable de mettre à terre le champion en titre. En ouverture de la journée de dimanche, les militaires du Cosfa affrontent les rugbymen de la Savonnerie tropicale. Pour les parieurs habitués au stade d’Andohata­penaka, les militaires partent largement favori avec la force et la rapidité de ses trois quarts ailes, le pack d’avant très disciplinés emmené par le costaud Faniry. En face, les joueurs de la Savonnerie tropicale qui ont dompté les rugbymen de FTBA Andoha­tapenaka sur le score de 28-19 le 18 juin dernier comptent bousculer le champion en titre. S’ils ont réussi à mener au score durant les vingt premières minutes, ils auront la chance d’inquiéter les militaires. Dans le cas contraire, les militaires vont marcher sur eux pour anéantir l’espoir d’aller plus loin.

Ne pas se laisser faire

À 11 heures, l’US Ankadi­fotsy aura fort à faire devant l’une des équipes favorites pour le titre qu’est le FT Manjakaray. Ce dernier n’a jamais connu la défaite depuis le début du championnat de Madagascar. Plus expérimentés et plus complets techniquement et physiquement, tous les parieurs de dimanche donnent FTM comme vainqueur à l’avance mais les joueurs d’Ankady ne se laissent pas faire facilement. Sortie vainqueurs in extremis sur le score de 17-16 devant TFMA dimanche dernier, les joueurs d’Ankady sont prêts à bousculer la hiérarchie. Nantenaina Rakotondra­nivo, membre et staff de l’US Ankadifotsy, estime que: « la pression est du côté de FT Manjakaray car ses joueurs sont plus expérimentés que nous. Quoi qu’il en soit, nous essaierons de leur compliquer la tâche en accélérant le jeu et faire le nécessaire pour ne rater aucune occasion en notre possession comme les coups de pied de pénalité s’il y en a ». La rencontre de 13 heures opposant TF d’Ankasina et l’USCAR de la commune urbaine d’une part et celle de 15 heures qui mettra aux prises TAM Anosibe et 3FB sont des matchs les plus équilibrés. Mais selon les avis des pronostiqueurs, les joueurs de la commune urbaine auront une ascendance psychologique sur les rugbymen de TF Anatihazo. Quant aux joueurs du ministère de la Santé, le 3FB ils visent à entrer dans le dernier carré au moins cette année.