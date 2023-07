PRODUITS VIVRIERS – Baisse des importations de riz pour Madagascar

Le marché local se porte bien. Les importations de riz de janvier jusqu’à avril ont chuté. Selon le bulletin mensuel de la cellule de l’observatoire du riz (ODR), il s’agit là d’un net recul par rapport aux importations de l’année précédente. « Les importations cumulées sur les 4 premiers mois de l’année 2023 ont été évaluées à 222 519 tonnes contre 241 768 tonnes pour la même période de l’année dernière », explique l’ODR. Une situation qui « fait suite à la relative disponibilité du riz local depuis le début d’année et jusqu’à la fin du mois d’avril », évoque le bulletin mensuel de l’observatoire. Cette baisse des exportations n’est pas sans conséquence pour les marchés locaux car, malgré un début d’année difficile pour la filière riz, les prix se stabilisent peu à peu. Pour la région Analamanga par exemple, le mois d’avril a été marqué par la variation de la baisse des prix du riz local au niveau des grossistes et détaillants. Pour les grossistes, les prix du riz ont diminué de 53 ariary par kilo tandis que chez les détaillants, la baisse a été de 23 ariary/kg. En revanche, l’ODR indique que « le prix du riz importé est resté stable. Cette catégorie inonde le marché ».

Déger un surplus

Pour cette année, la Grande île vise un objectif de production maximale de 5,3 millions de tonnes de paddy. Un rendu qui sera augmenté à 6 millions de tonnes pour l’année 2024. Cette augmentation de la production rizicole entre justement dans la première phase du SNDR (Stratégie Nationale de développement Rizicole) qui a été développé par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MINAE). Différents axes stratégiques ont été évoqués pour sa mise en œuvre. Selon le MINAE, Il s’agit d’augmenter d’une façon durable la productivité et la production du riz pour satisfaire en premier lieu la demande locale et dégager un surplus pour l’exportation. L’Industrialisation et la compétitivité seront également renforcées, en plus de la recherche. D’après les estimations du département, « d’ici 2030, Madagascar devrait devenir un grenier à riz dans la sous-région sub-saharienne avec une production passant à 10 921 000 tonnes de paddy ».