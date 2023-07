PRÉVISIONS – Cinquante-trois-mille touristes pour la haute saison

Le plus beau reste à venir. Et l’optimisme est de rigueur. C’est la posture adoptée par les responsables du ministère du Tourisme à un moment où les prémices de la haute saison montrent le bout de leur nez. « Nous y avons préparé depuis le mois d’avril par le recul de la propagation du coronavirus et la reprise progressive des trafics aériens, de qui dépend la venue des touristes à cause de notre insularité. Dans ces perspectives, Madagascar peut s’attendre à la venue de cinquante-trois- mille touristes durant cette période de juillet à août », prédit un membre du staff du minis­tre Joël Randriamandranto. Il s’agit d’une visée plus ou moins modeste. Mais compte tenu de ce qu’a enduré ce secteur par les mesures prises durant le passage dévastateur du coronavirus, c’est déjà une bonne performance pour la vraie reprise attendue depuis trois ans maintenant. C’est aussi la résultante de nombreuses actions menées de concert par le ministère et professionnels des activités touristiques, conscients des pertes accumulées par des mois d’hibernation forcée. En fait, Madagascar a pu se repositionner sur la carte mondiale du marché du tourisme. Par des actions de promotion. Participation à des Foires internationales de Paris, Rome ou Berlin. Même avec un budget limité pour cela. Des retombées positives ont été acquises. La destination a été classée dans le Top 10 des plus attra­ctifs en Afrique pour 2022-2023. En outre, au mois de septembre 2021, Madagascar rejoint la longue liste des destinations internationales qui ont obtenu le « Safe Travels Stamp » octroyé par le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme ou World travel and tourism council, WTTC, suite à une évaluation positive de ses protocoles d’hygiène appliqués aux métiers du tourisme. Des croisières de luxe ont touché Toliara, Toamasina, Antsiranana, Nosy-Be, et Mahajanga. Le Swan Hellenic, le graal en la matière va aussi venir.

Image positive

En parallèle, l’organisation du Festikite dans la baie Sakalava, les délicieux plats dans l’art culinaire réalisés avec dextérité et aisance par Chef Lalaina Ravelomanana partout où il met les petits plats dans les grands, les victoires en or massif de la judokate Laura Rasoanaivo, et la qualification au courage des Ankoay à la coupe du monde de basket-ball U-19, ont aussi donné une image positive du pays à l’étranger. À l’intérieur, le succès de la neuvième édition de l’International tourism fair of Madagascar, ITM, couplée aux diverses offres des « Bons plans des vacances » a renforcé le regain de vitalité du tourisme, moribond depuis l’apparition des contaminés du coronavirus le 20 mars 2020. Les transports aériens, avec 60 vols hebdomadaires en provenance et à destination de Madagascar, sont encore loin des cadences infernales dans les pays voisins et concurrents. Mais c’est déjà un signe positif de l’intérêt suscité par Madagas­car auprès des compagnies aériennes qui y trouvent leurs comptes.