PISCICULTURE – La région d’Ihorombe se dote d’un complexe de pêche

Cette infrastructure est composée d’une salle de formation pour les acteurs locaux de la pêche, d’un bureau du gestionnaire, d’un château d’eau, d’un marché couvert, d’une chambre froide et d’une fabrication de glace.

Il sera autonome en électricité produite par des panneaux solaires disposant d’une puissance de 25 kW à 75 kW et permettra de garantir la conservation optimale des poissons, préservant ainsi leur qualité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La production nationale annuelle devrait atteindre 307 000 tonnes par an grâce à ce genre d’infrastructure, a-t-on indiqué. La pisciculture constitue une activité importante pour les populations de la région d’Ihorombe. Que ce soit par la pratique de l’élevage en étangs ou par la rizipisciculture, cette activité génère des revenus importants pour de nombreuses familles. D’ailleurs, la région regorge de nombreuses vallées piscicoles et possède même une zone d’émergence piscicole qui compte jusqu’à 67 étangs piscicoles. L’étendue de la zone, ses conditions climatiques, la disponibilité de l’eau ainsi que sa réputation pour la production de poisson de bonne qualité constituent ses atouts majeurs.

Potentiel sous-exploité

Cependant, les producteurs restent confrontés à de nombreuses contraintes, notamment le déficit organisationnel et le manque d’équipements et de matériels de production. Autrement dit le potentiel est faiblement exploité. Par conséquent, la production reste faible. La demande de poisson sur le marché local est largement supérieure à l’offre. Ce déficit de production est lié l’insuffisance d’alevins et de producteurs de géniteurs, la non maîtrise des techniques améliorées, entre autres. Grâce à des installations modernes et des équipements spécialisés, le complexe offrira une formation approfondie aux acteurs locaux de la pêche, favorisant ainsi l’acquisition de compétences techniques avancées au bénéfice de la filière.