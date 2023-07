MANAKARA – Elle accouche de jumeaux en plein air

Miracle de la vie. Violette a donné naissance à des jumeaux à ciel ouvert, dans la cour de la gare de Manakara, mardi. Sans l’aide de personne, elle a réussi sans complication. Elle est mariée. Son époux est parti à Vohipeno, son village natal, même si elle lui a déjà dit qu’elle commençait à sentir la douleur des contractions. Toute seule, elle ne pouvait plus rejoindre la maternité et devait mettre au monde ses bébés pesant deux kilos chacun. Ses fils et elle sont en bonne santé. Un attroupement béait d’admiration devant elle. Ses bébés et elle ont ensuite été transférés au centre hospitalier de référence régionale (CHRR) de Manakara. Kolirinah Ranaivoharisoa les a aidés. Avisée de cette rare et merveilleuse nouvelle, l’équipe de la direction régionale de la Population de Fitovinany est venue les voir. Elle leur a offert des articles d’hygiène personnels qu’elle appelle kits de dignité, des couches en tissu, des couvertures et une thermos. La femme et ses jumeaux ont bénéficié de divers dons octroyés par des personnes généreuses. Jusqu’ici, ils sont toujours suivis au CHRR.