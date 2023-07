MAHAJANGA – Recrudescence de l’insécurité

Les premiers estivants ou vacanciers sont déjà arrivés à Mahajanga, depuis quelques semaines. Des étrangers et ressortissants mahorais ou français, des nationaux sont observés dans les places publiques. Ils sont remarquables surtout dans les grandes distributions où ils font leurs courses. Des groupes d’étudiants en voyage d’études circulent également dans la ville. Des visiteurs ont été victimes d’acte de banditisme et de vandalisme ou vol à la tire, ces derniers temps et surtout au marché. Dimanche dernier, une dame a été délestée de son sac à main alors qu’elle était dans un taxi moto ou tricycle, au marché de Mahabibo. « Le pickpocket a arraché son sac et elle a alors été projetée par terre alors que le bajaj était en marche. Le conducteur n’a fait que regarder », a raconté un témoin. Par contre, un voleur a arraché le téléphone portable d’un passant en plein jour à Tsaramandroso. La nuit et très tôt le matin, il faut éviter de circuler dans les rues sombres et peu fréquentées comme à Manga, près de l’église anglicane. Des malfaiteurs attendent dans le noir « des proies ». De nombreuses personnes ont été victimes d’agression et de vol dans ce quartier sombre. La majorité des quartiers de Mahajanga sont classées zone rouge désormais faute d’éclairage, en raison du délestage tournant. Les actes de cambriolages ont augmenté depuis les séries de coupures intempestives à Mahajanga, comme c’est le cas à Aranta et Fiofio ainsi qu’à Antsahavaky, Mangarivotra et Mahavoky avaratra. La nuit, les vingt-six fokontany de Mahajanga ne bénéficient de l’électricité que trois heures de temps à cause de la rotation en délestage. Pour les futurs vacanciers, prudence est mère de sûreté. Il faut éviter de sortir tout seul la nuit et trop tôt le matin. Et les places moins fréquentées et non éclairées sont à bannir. Monter dans un tricycle est également dangereux et à déconseiller la nuit Le jour il faut bien vérifier les numéros de licence collées sur le côté droit de la carrosserie. Eviter de monter dans ces TMT si l’autocollant n’est pas visible, ce sont des tricycles clandestins.