MAHAJANGA – Agitation chez les huissiers de justice

Effervescence chez les huissiers de justice ainsi que les clercs qui sont entrés en grève, hier. Les agents d’exécution judiciaire ont fermé tous leurs établissements pour la journée d’hier. Un geste de solidarité en guise de réponse à l’emprisonnement d’un de leurs à la suite d’une affaire que ce dernier avait arbitré dans le cadre de ses attributions. Mardi dernier, une communication était sortie sur la page de la chambre nationale des Huissiers de justice qui confirment cette intention. « À cause de l’emprison­nement du Maître Kanto Rakotonantoandro, huissier travaillant à Mahajanga, tous les bureaux des huissiers de justice de l’île seront fermés pour la journée du mercredi 5 juillet 2023 », ont-ils affirmé. Une décision qui a été prise au sérieux. Toutefois, les sources interrogées restent évasives et ne souhaitent pas encore faire de communication sur la poursuite ou non de cette manifestation de soutien. Pour rappel, cela fait déjà quelques jours que les huissiers de justice et commissaires-priseurs sont montés au créneau pour dénoncer l’emprisonnement de leur collègues. Selon des explications apportées par des membres de la chambre à Mahajanga, l’intéressé en question exécutait une décision de justice dans une affaire de divorce. « On a porté plainte contre notre collègue à qui l’on reproche d’avoir effectué des ventes illicites sur les biens du mari […] On l’a tout de suite envoyé en mandat de dépôt tard dans la soirée alors que ce dernier n’a fait que suivre la procédure judiciaire normale et que bien sûr, ces fameuses ventes n’ont pas encore eu lieu », a expliqué le Maitre Albertine Randriamalala, Doyenne des huissiers de Justice et commissaires- priseurs à Mahajanga la semaine dernière. Un huissier est un auxiliaire de justice qui est chargé d’exécuter des décisions de justice. Ses principales attributions sont de faire constater les faits, il lui revient par exemple de porter à la connaissance des personnes les convocations devant les tribunaux ou encore les décisions rendues afin d’en permettre l’exécution.