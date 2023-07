GOTICOM : une nouvelle présidence

Le Groupement des Opérateurs de la Technologie de l’Information et de la Communication a élu Mbolatiana ANDRIAMANANTSOA en tant que nouvelle présidente le 4 juillet 2023 lors d’une Assemblée Générale. Un nouveau souffle pour ce Groupement, et pour le secteur TIC qui a le vent en poupes, puisque nous sommes aujourd’hui à l’ère du digital. Le numérique n’a pas fini dans ses avancées technologiques, avec la montée en puissance de l’Intelligence Artificielle. Ainsi, un des défis du GOTICOM est de rehausser l’image du secteur TIC pour une visibilité à l’international afin de mieux accompagner les entreprises du secteur sur un marché en perpétuelle évolution. Défi que Mbolatiana ANDRIAMANANTSOA relève avec les nouveaux membres du Conseil d’Administration, avec une feuille de route assez chargée pour le GOTICOM. Un des principaux axes que la nouvelle présidente a évoqué est la formation, qui est un levier incontestable du développement du secteur.

Le groupement va aussi se pencher sur le cadre réglementaire du secteur TIC actuel, et envisage l’établissement d’un partenariat public-privé fort pour soutenir les besoins de ce secteur en pleine croissance. Bon mandat à la nouvelle présidente, qui a bien voulu apporter au groupement ses 20 années et plus d’expérience dans les domaines du TIC et de la formation en tant que fondatrice du groupe SOFTWELL.