FOOTBALL – TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Quatre chocs des huitièmes dans la capitale

La fédération malgache de football a publié mardi soir le calendrier des huitièmes de finale. Les matches sont programmés le 16 juillet et se tiendront sur quatre villes.

Les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar prévues se tenir ce week-end sont repoussées d’une semaine. La raison est que deux des clubs qualifiés en huitièmes de la coupe vont encore disputer dimanche la finale de la quatrième édition de l’Orange Pro League (OPL). Dix clubs OPL poursuivent l’aventure en coupe et joueront les huitièmes le dimanche 16 juillet. Quatre villes abriteront les matches à savoir Antanana­rivo, Mahajanga, Antsirabe et Toamasina. Quatre matches se dérouleront donc le même jour à Antananarivo, à Carion sauf changement. Cinq clubs OPL joueront dans la capitale. Le club champion de Madagascar en titre, CFFA affrontera l’EFFCA MI 20 FC d’Analamanga. Elgeco Plus, club vainqueur de la coupe nationale jouera de son côté, contre le FC Mahavatsy d’Analanjirofo. Un des matches programmés à Analamanga sera une affaire entre deux clubs OPL. Le club vice-champion national, Ajesaia tentera de rectifier son tir après son amère élimination à la porte de la finale de l’OPL, contre Dato FC. Et la quatrième rencontre sera entre Mama FC et AS Comato d’Atsimo-Andrefana.

Élimination directe

Deux des huitièmes se tiendront au stade Rabema­nanjara à Mahajanga ou deux équipes locales y joueront à domicile. Le club détenteur de la coupe en 2017 et 2018, Fosa Juniors FC recevra le FC Rouge d’Analamanga, tombeur de l’Uscafoot. L’autre match sera le remake de la finale du sommet national Pro League D2, pour obtenir le passeport pour accéder en sommet national D1 élite. Ce sera ainsi une occasion pour Tsaramandroso Formation de prendre sa revanche face à l’ASA Nosy be, champion en 2022 de la Pro League D2. Quant aux deux autres rencontres, Disciples FC privé cette saison des Play-Offs de l’OPL jouera à domicile à Antsirabe contre l’ASJM d’Androy, tombeur de Zanakala FC part forfait en seizièmes de finale. Et à Toamasina, le club finaliste de l’OPL de la saison en cours, AS Fanalamanga recevra pour sa part au stade Barikadimy, Kakambary d’Analanjirofo. Les vainqueurs des huitièmes intégreront le top 8 qui poursuivra l’aventure.