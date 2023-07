DÉLESTAGE – Les salons de beauté sans alternative

Le délestage est affligeant pour différents secteurs. Les salons de beauté ne sont pas épargnés. « Des fois, nous n’avons que deux heures (2h) d’électricité. Parfois, on attend que le courant revienne afin de recevoir nos clients ». Ces sont les réclamations des salons de beauté, victimes du délestage tournant dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). Les alternatives sont difficiles à trouver pour ce secteur d’activité. « Depuis le commencement de ce délestage impliquant tout Antananarivo, nous avons opté pour des matériels chargeables comme la lampe UV utilisé pour les vernis à ongle. Pourtant, le temps d’usage de ces matériels est relativement court. C’est un mois et demi, au maximum », note le responsable au sein de Pinah Beauty sis à Ankadifotsy. Ces alternatives n’aident pas beaucoup les salons de beauté. Ce secteur exige une électricité constante et sans microcoupures pour être rentable. De plus, dans le secteur de la mise en beauté, les prix des matériels et équipements sont en hausse. « La tondeuse simple est vendue à 30 000ariary alors que les tondeuses rechargeables sont à 70 000 ariary. Deux fois plus alors que la qualité n’est pas au top », explique Marcius, un coiffeur pour homme à Ampandrana qui utilise la tondeuse rechargeable comme une sorte d’alternative à la coupure de courant. Il réclame des solutions à ce problème de délestage persistant. En outre, des salons de beauté ont préféré utiliser des groupes électrogènes pour continuer à travailler. D’autre part, ces groupes électrogènes ne sont pas très pratiques en termes de rendement. « La satisfaction des clients est le maître pour tous services. Pour notre part, même avec un seul client, le groupe est mis en marche », explique encore Pinah Beauty. L’entreprise peut aller jusqu’à 80 000ariary par jour de carburant pour l’alimentation du groupe.