Enseignement supérieur – La prochaine rentrée universitaire au mois de novembre

Le calendrier de l’année universitaire 2022- 2023 est fixé. La prochaine rentrée aura lieu le 7 novembre dans toutes les universités de Madagascar. Telle a été la décision prise lors de la Conférence des présidents d’institution d’Enseignement supérieur (COPRIES) qui s’est tenue au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Fiadanana, hier. Ainsi, les inscriptions et les réinscriptions peuvent être effectuées entre le 26 septembre et le 31 octobre pour les universités qui ont déjà terminé l’année académique. Pour le cas de l’université d’Antsiranana qui n’a pas encore achevé l’année universitaire, la réinscription se tiendra du 15 octobre au 20 novembre.

L’année universitaire 2021-2022 est sur le point d’être achevée, pour toutes les universités, à part celle d’Antsiranana. Chaque université est tenue de terminer l’année universitaire, y compris les concours et l’affichage des résultats de concours, à la fin du mois d’octobre. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique note, toutefois, que les étudiants ne bénéficieront que de neuf mois de bourses d’étude. Malgré le fait que l’année universitaire a été prolongée, à cause de la grève des enseignants chercheurs qui ont réclamé la promulgation du projet de loi sur l’Autonomie universitaire. Le ministère souligne qu’il y a eu un amendement des articles 2, 12, 17, 21, critiqués par la Haute cour constitutionnelle (HCC), et que cette proposition sera déposée lors de la session parlementaire d’octobre 2022.