Toliara – Le Lion’s club prône l’éducation des communautés

Avec la nouvelle année des clubs de service, les passations se suivent mais ne se ressemblent pas. Le nouveau président du Lion’s club international de Toliara, installé samedi dernier pour 2021-2022, Houssen Meboub Safy, entend militer pour le développement de l’éducation des communautés.

« Je n’entends pas seulement faire des pansements mais apporter un véritable boost au niveau de la santé de l’éducation. Celle-ci passera par la sensibilisation des communautés à vouloir apprendre petit à petit sur des domaines de la vie quotidienne» explique le lion de seulement 34 ans.

La mise en place de pépinières au niveau des écoles ou des fokontany et en apprendre les bénéfices aux communautés a été citée en exemple. Se disant passionné par l’action depuis les dix dernières années où il a servi auprès du Lion’s club, il lance le défi d’inciter les communautés à se tourner vers l’indépendance et l’autonomie. Dans cette optique d’éducation des communautés, des activités sur la protection de l’environnement, le reboisement, la culture de leur propre nourriture et des séries de conférences seront menées incessamment. « L’un des plus grands projets en vue est l’agribusiness. C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur, ayant pour objectif la transformation des produits locaux qui abondent à Toliara » poursuit le nouveau président du Lion’s club international de Toliara.

Le Léo « Fiherena » regroupant les jeunes lions a également procédé à la passation de marteau. Maeva Rakotovao Ravahatra, de l’agence de communication Utopia, devient la nouvelle présidente. Quant à elle, le soutien de l’école des non voyants, l’organisation des journees à thème marqueront dans les prochains jours les activités du club des jeunes lions de Toliara.