Téléphone mobile – Présentation des dernières innovations

Le confinement dû aux mesures sanitaires causées par la covid-19 à Madagascar a quelque peu impacté sur de nombreux secteurs et entreprises. La première édition de Telma Business Customer’s meeting s’était déroulée au début du mois de l’année à Toamasina.

Vendredi soir, c’était au tour de Mahajanga d’accueillir l’événement organisé par l’opérateur en télécommunication à l’hôtel Baobab Tree. C’était le moment pour les secteurs publics et privés de prendre connaissance du champ des possibilités offertes par le groupe Telma en vue de la concrétisation des futurs projets et de facilitation de leur quotidien.

Mais c’était également une opportunité de renforcer la confiance avec les partenaires. L’événement a réuni l’administration publique et le secteur privé dont les opérateurs économiques locaux. Une occasion pour le Groupe de se rapprocher de leurs clients dans la région Boeny.

Les nouveaux produits et dernières innovations technologiques telle que M’Balika, Telma ainsi que Mvola ont été présentés. Les services internet 4G, 4G+ et notamment le 5G étaient dévoilés au public.

« Telma Madagascar figure parmi les premiers pays en Afrique à utiliser la fibre optique en illimité et le premier dans le pays à utiliser le 5G. Il était nécessaire de se retrouver après ces quelques mois de confinement éprouvant. Nous voulions montrer à nos partenaires et clients que nous continuons à avancer en dépit de cette situation. Aujourd’hui, on se positionne comme partenaire du développement de l’administration publique et des opérateurs économiques », a souligné l’Administrateur Directeur Général de Telma, Patrick Pisal Hamida.

Pour le Directeur responsable de M’Balika, Santanirina Ramanantoanina, la rencontre avec les partenaires en dehors des bureaux est plutôt agréable. En comparaison avec les autres opérateurs, le groupe se targue de présenter le meilleur tarif notamment en connexion internet.

« Nous avons baissé le prix, à 1000 ariary par jour pour une connexion de 3Go pour un mois. De même, avec le facebobaka, 1 000 ariary pour 1 Go c’est moins cher que le frais de bus à 500 ariary en aller et autant pour le retour pour une journée. On est le moins cher », a ajouté l’Administrateur DG.