Rallye- France : Hugo Louvel sur le podium

Magnifique performance d’Hugo Louvel, le week-end dernier dans le Sud de la France. On l’attendait sur le podium au Rallye Castine Terre d’Occitanie. Et il a répondu présent. Il a terminé sur la troisième marche, au classement de la Peugeot 208 Rally Cup.

Et au classement junior, il a fini à la première position. Comme son nom l’indique, ce Rallye Castine se disputait sur un revêtement « terre ». Et tout le monde sait à quel point le jeune pilote est rapide sur cette surface.

Lors de la manche inaugurale de cette Peugeot 208 Rally Cup, Hugo et son copilote, Jean-René Villani, étaient partis à la faute dans l’ultime épreuve spéciale. C’était en juin, dans les Vosges.

Ils avaient été mis hors course pour un retard au dernier pointage. Le weekend dernier, ils se sont parfaitement rachetés en Occitanie. Ils ont bouclé les douze épreuves chronométrées du parcours en 1h 44min 43,3sec. Ce leur a permis de se reprendre après le résultat blanc d’il y a quelques semaines. « Nous sommes au bout et nous marquons de gros points pour cette 208 Rally Cup grâce à ce podium », s’est-il exclamé à l’arrivée finale.

Rythme

Lors de la première journée de samedi, Hugo et JeanRené ont été victimes d’une crevaison. Néanmoins, ils ont tenu bon, pour boucler l’étape 1 à la quatrième place du classement de la 208 Cup. Le lendemain, ils ont haussé leur rythme.

En mode attaque, ils ont grimpé d’un rang, pour finir derrière les équipages Mathieu Franceschi – Lucie Baud (1h 41min 08,3sec) et Pedro Almeida – Carlos Magalhaes (1h 43min 27,4sec).

La satisfaction était de mise pour l’ancien cham­pion de Madagascar de karting et de slalom, au terme de la course.

Il n’a pas manqué de remercier tous ceux qui le supportent : « Nous sommes très heureux ! Merci à mon copilote, à tout le team Rossel Compétition, Floribis, Bonnefils Automobile, GT2i et toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent, même de très loin », s’est-il exclamé.