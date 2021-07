Ménages – La baisse du prix du gaz fait des heureux

C’est terminé avec le charbon de bois, pour Vahatrini­aina Rakotomalala. Cette mère de famille, décide d’abandonner ses fourneaux en fer et les charbons de bois pour le gaz. « Avec mon mari, on en a déjà discuté depuis quelques temps. Avec la baisse du prix du gaz, on est plus que sûr de changer notre consommation. Nous avons fait le calcul, les charbons de bois nous coûtent plus cher que le gaz. Nous consommons deux sacs et demi de charbons de bois, tous les mois. Ceci nous coûte dans les soixante-dix mille ariary. Une bouteille de gaz de douze kilos, qui coûte soixante-douze mille ariary, peut, pourtant, durer plus d’un mois. Puis, la maison sera plus propre sans le charbon », témoigne cette mère de famille, hier.

Certains ménages qui utilisent déjà le gaz domestique, se réjouissent de pouvoir faire un peu plus d’économie. « cinq mille deux cents ariary d’économie, c’est déjà grande chose, en cette période difficile », lance Felana Randriananja, une mère de famille qui utilise une bouteille de neuf kilos de gaz, pour sa consommation mensuelle. D’autres hésitent encore. « Nous utilisons en même temps du gaz et du charbon de bois. Nous craignons que notre femme de ménage ne sache pas manipuler le gaz, c’est pourquoi, nous utilisons les deux à la fois », lance une autre mère de famille.

Cette baisse du prix du gaz domestique a lieu, suite à la réduction de la TVA sur le gaz. L’objectif principal de l’État, étant, de diminuer l’exploitation des forêts. 97% des ménages malgaches utilisent encore du bois pour la cuisson, ce qui porte à dix-huit millions de m3 la consommation en bois, chaque année. C’est énorme.