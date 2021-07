Journaliste-politicien et Gaëlle Borgia

Deux aspects attirent l‘attention dans la polémique sur la journaliste Gaëlle Borgia qui a publié sur sa page Facebook un reportage sur le kere ou Famine dans le sud de Madagascar.

Le premier est qu’elle n’est pas la seule à en avoir parlé. Mais de par son statut de correspondant international, elle a attiré davantage l’attention que quand les confrères nationaux comme Rivonala Razafiarison ou Lova Rabary en ont parlé dès janvier 2021. Comme si un reportage fait par un étranger ou une personne « d’un nom à consonance étrangère » avait plus de poids que quand ce sont des Malgaches. Mais le problème est général. Ce sont, nous mêmes, les Malgaches qui nous sous-estimons. Nous nous estimons inférieurs face à tout Vazaha (Blanc ou Noir). Depuis 2002, à cause de Marc Ravaloma­nana, nous avons constamment besoin d’étrangers pour arbitrer nos propres conflits. Le personnel Vazaha à diplôme égal est toujours mieux payé que le Malgache. L’enfant d’un milliardaire étudie rarement à Madagascar. Un simple parent d’élève aurait demandé au profes­seur de lycée Anne-Marie Goguel de « donner à notre enfant un diplôme qui puisse permettre à notre enfant de partir de ce pays sans avenir ». C’est le repré­sentant de l’Unicef à Madagascar qui fait la Une des journaux sur sa sentence à propos de la qualité médiocre des instituteurs. Le journal lui-même affirme « qu’on a toujours déploré [la situation] ». Un nanti se soigne rarement au pays. À croire qu’« aucun Malgache ne croit en son pays! » (MCF|15 mars 2015).

Stop au culte de la neutralité

Le deuxième aspect est cette erreur fondamentale que l’on voue au « culte de la neutralité ». Tout Malgache engagé est marginalisé. Ils sont victimes de propos du genre « Ah… Mais c’est Ratsiraka…ah, mais c’est Lalatiana… ». Les Malgaches sont arrivés au point de demander à un journaliste d’être neutre… de demander à un politicien de ne pas détenir d’organe de presse… dans le monde entier, et c’est valable à Madagascar, le politicien se sert de la presse pour orienter son pays. Les journalistes-politiciens malgaches de la période coloniale ont servi le pays dans la lutte pour l’indépendance. En Occident, toutes les presses ont une tendance. Les diplômés malgaches même venant du Nord ont tendance à l’ignorer. L’objectivité est impossible et non souhaitable, du reste, il faut être honnête. En tant que parti (Humaniste et Écologiste/Hasin’ny olombelona sy Ekolojia), nous proposons la solution suivante publiée dans la Revue de la Faculté de droit, d’économie, de gestion et de sociologie de l’université d’Antana­narivo en 2015: « Le directeur de publi­cation doit être l’actionnaire majoritaire du média ».