Jirama Mahajanga – Le tarif Optima en vigueur

L’optimisation tarifaire ou Optima sera dorénavant appliquée à Mahajanga pour les clients résidentiels. Il s’agit d’une innovation et une amélioration des prix de l’électricité pour faciliter l’accès des consommateurs et le suivi de leur consommation d’électricité. Le tarif sera le même que celui appliqué à Tana.

La nouvelle facturation de la Jirama est fonctionnelle à partir de ce mois de juillet à Mahajanga.

« L’ancien tarif a provoqué une injustice sociale pour les foyers vulnérables à Mahajanga car la première tranche était limitée à 25kw et un kw coûtait cent quarante et un ariary. Aujourd’hui, avec Optima, la première tranche sera augmentée à 50kw et le tarif sera réduit à 130 ariary par kw », a déclaré le Directeur régional, Malala Andriamasy, vendredi dernier.

La nouvelle facturation sera aussi composée d’une partie à utiliser par les abonnés, il s’agit d’un coupon auto relevé.

« Cette disposition est prise afin d’éviter les factures estimées face à l’absence des abonnés lors du passage des releveurs chez eux. Désormais, ils peuvent relever eux-mêmes leur consommation et les inscrire dans le coupon auto relevé », a expliqué le Directeur.

Quatre tarifs sont aujourd’hui proposés au niveau de la Jirama de Mahajanga, si auparavant deux tarifs seulement étaient disponibles, à savoir le tarif social et économique ou tarif 16.

Le tarif social et économique sont maintenus mais les nouveaux prix seront pour le tarif confort, et super confort. Plus de 50% des abonnés, des vingt- trois mille clients résidentiels jouiront du tarif social à Mahajanga, sur les vingt cinq mille abonnés de la Jirama.