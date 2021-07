Forum parlementaire de la SADC – La délégation malgache enthousiaste

Le députés malgaches ont participé du Forum parlementaire de la SADC. Un sommet qui a été organisé par visioconférence depuis le Botswana.

La délégation malgache, conduite par le député Fiarovana Lovanirina Celestin, président de la Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, qui a participé au 49ème Forum parlementaire de la SADC du 25 au 27 juin, a affirmé être satisfaite du déroulement des assises et soutenu que ce genre de rencontre permettra à Madagascar de mieux se positionner sur l’échiquier géopolitique régional.

À l’instar de la session parlementaire à l’Assemblée nationale, cette Assemblée plénière des Parlements de la SADC s’est tenue intégralement en visioconférence dont le pays hôte a été le Botswana. C’est depuis le Palais de Tsimbazaza qu’une partie de la délégation malagasy a participé à ce Forum parlementaire. Une assemblée plénière consacrée différents dossiers dont la relance économique après la pandémie de Covid-19. Ce qui est naturel dans la mesure où les organisateurs ont choisi comme thème « Tirer parti de la ZLECAF en vue de la reprise économique post-covid en Afrique australe : le rôle du Forum parlementaire de la SADC et des Parlements nationaux ».

Les participants ont constaté au cours du Forum que la pandémie de Covid-19 a impacté significativement l’organisation régionale et ses pays membres, aussi bien sur le plan politique que socioéconomique. La région SADC, faisant face à des défis sécuritaires de premier plan, a vu aussi sa dépendance à l’égard des produits de base et des exportations s’intensifier, sans oublier la diminution de l’investissement direct étranger. Mais encore, le faible nombre d’arrivées de touristes et l’augmentation du niveau de la dette sont les principaux challenges auxquels les économies régionales seront confrontées.

Conséquence néfastes

La situation socio-économique de la Communauté de développement de l’Afrique australe, déjà mise à mal avant la pandémie, devrait encore se dégrader et pourrait, à terme, avoir des conséquences néfastes sur la stabilité politique des pays membres les plus fragiles. Il a été indiqué lors du Forum que les niveaux d’endettement devraient atteindre 90 % du produit intérieur brut (PIB) régional, et les déficits budgétaires s’élèveront à 9 % du PIB en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la mise en place de mesures de relance pour soutenir les économies.

Aussi, la Grande île, a mis à profit ce 49ème Forum parlementaire pour mieux identifier ce que son Assemblée nationale pourrait entreprendre pour que le pays puisse aborder avec efficience la période post-covid. Et malgré la fête de l’indépendance du 26 juin et l’examen de la Loi de finances rectificative, la délégation malagasy a pu participer activement aux travaux de commission. À noter que pour la SADC, dans le cadre de la reconstruction post-covid, chaque pays devrait chercher à renforcer les capacités locales non seulement pour son secteur productif, mais aussi pour l’État.

« Aussi les États membres de la SADC devraient renforcer la solidarité internationale, régionale et nationale afin de compléter les efforts au niveau national. Dans sa note conceptuelle le Forum parlementaire de la SADC explique que les pays de la SADC devraient adopter des approches à volets multiples, collectivement et individuellement, y compris faire appel aux pays et institutions débiteurs pour qu’ils imposent un moratoire sur la dette et les modalités de service de la dette », a rapporté le service de communication de l’Assemblée nationale.