Evènement – Le Salon du tourisme sonne la relance

Des occasions à saisir. Le salon des bons-plans du tourisme, «Tsenaben’ny Fizahan­tany», revient en force après le succès de ses deux premières éditions. Organisé conjointement par le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, MTTM, et l’Office National du Tourisme de Madagascar, ONTM, avec l’appui financier du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), cette troisième édition du Tsenaben’ny Fizahantany est devenue le rendez-vous incontournable pour les Malagasy qui sont à la recherche d’idées à moindre prix pour les vacances.

Ainsi, l’entrée au salon Tsenaben’ny Fizahantany, qui se tiendra au Jardin d’Antani­narenina les 8, 9 et 10 Juillet 2021, est entièrement gratuite. Le but étant de faire du salon Tsenaben’ny Fizahantany un lieu de rencontre privilégié entre les opérateurs touristiques locaux et la population malagasy. Des offres de voyages promotionnelles allant jusqu’à moins -50% seront proposées aux visiteurs. Des propositions spécialement concoctées pour les nationaux.

Le MTTM et l’ONTM, à travers ce salon, visent à favoriser les opérateurs formels et à donner une impulsion au tourisme national. Par ailleurs, les opérateurs des régions viendront en masse durant l’évènement via les tour-opérateurs exposants, les groupements ainsi que les offices régionaux du tourisme (ORT). En tout, 34 exposants seront présents sur le site. La deuxième édition en mars 2021 a accueilli 6 991 visiteurs. Pour cette semaine, le Salon « à ciel ouvert » s’apprête à recevoir la visite d’au moins 7000 personnes. Les organisateurs ont volontairement choisi de tenir une journée d’exposition le samedi 10 Juillet afin de permettre aux familles de venir nombreux pour choisir leur prochaine destination à Madagascar.

Une troisième édition encore plus imaginative en innovation. Des nouveautés à la pelle pour étoffer les invitations aux voyages. En plus des nouveaux circuits du premier catalogue sorti en juin 2021: « Vakansy Valimbabena », « croisières » et « VTT Bien être », plusieurs formats de voyage seront présentés aux visiteurs. Des offres sous format « Journée » et « Randonnée » qui permettent de découvrir en un jour des destinations insolites comme le parc tropical Farankaraina, la destination Andrambovato ou encore Sahambavy, le vivier du thé, à bord d’un wagon du FCE, le Tsidi-bohitr’Alasora, le village de la soie et l’Itasy.

Mini-croisières

D’autres circuits, sortant des sentiers battus, comme celui du croco, des forgerons et d’Ankazomalaza seront proposés sous la même formule découverte en une journée seront présentés au salon Tsenaben’ny Fizahantany. Il y aura aussi des « séjours avec activités » scellés sous un package comprenant l’hébergement, les excursions et les locations de 4×4 pour les nationaux.

Des mini-croisières sur le Canal des Pangalanes seront organisées par des concepteurs de voyage professionnels. Un voyage insolite pour découvrir la Côte-Est du pays est aussi parmi les offres innovantes. Ce sera l’occasion pour les voyageurs nationaux de déguster les produits issus de la plantation qualité bio de cette région. Du côté du Canal de Mozambique, au nord de Madagascar, des croisières dans les archipels Mitsio et Radama seront à tester au Tsenaben’ny Fizahantany. Une grande nouveauté pour cette troisième édition: le circuit Masoala, la faune sauvage à l’état brut et les Hommes de Nosy Mangabe. Un produit touristique inédit qui permettra de découvrir le nord-est de Madagascar. Des activités « Bien-être », une tendance en vogue du tourisme qui est peu connue par les nationaux sont des produits à apprivoiser pendant le salon. Les visiteurs auront également le privilège de (re)découvrir le produit phare unique à chaque stand. En outre, la compagnie nationale Tsaradia proposera des réductions sur les lignes Mahajanga – Antananarivo, Antananarivo – Mahajanga, Antananarivo – Morondava, Sainte Marie – Morondava et Antananarivo – Toamasina.

Les mesures sanitaires sont obligatoires pour tout le monde. Les acteurs du secteur en font le cheval de bataille pour la réouverture des frontières aériennes. Ils ont été vaccinés pour rassurer les touristes. Beaucoup d’entre eux estiment que les Malgaches en dépit de leur envie de changer d’air n’ont pas assez de budget pour s’évader. L’apport financier des visiteurs étrangers est crucial et vital pour rentabiliser leurs exploitations hôtels-restaurants-voitures de location… mises à mal par la crise sanitaire. Maurice, malgré l’arrivée du variant Delta sur son sol a décidé d’accueillir des touristes non-vaccinés le 15 juillet prochain. L’exemple à suivre?