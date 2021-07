Épreuve physique et sportive – Coup d’envoi des épreuves d’EPS

Les candidats au baccalauréat ont affronté la première épreuve au baccalauréat depuis hier. Des candidats dans le centre Alarobia ont eu des malaises pendant cette première journée. «La situation sanitaire a perturbé la préparation des candidats. Dans la plupart des cas, ils n’ont pas eu le temps de se préparer correctement. On observe parfois un manque d’entraînement notamment pour la course», explique Andriamalala Mahafaliniaina Rakotomanga, coordonnateur de l’Épreuve Physique et Sportive au niveau du MEN.

Néanmoins, l’EPS s’est bien déroulée dans les autres centres. Les candidats dans le district d’Antananarivo ville, d’Antananarivo Avaradrano, et d’Atsimondrano passeront cette épreuve à partir du 5 juillet jusqu’au 16 juillet. L’examen va se dérouler dans les six centres prévus. « On dénombre environ vingt-six mille candidats dans le grand Tana », indique une source auprès de l’office du baccalauréat. En série A1, série A2 et série L, S, OSE au niveau d’Alasora, Ambohimangakely auront pour centre le Lycée technique et commercial d’Ampefiloha.

Deux épreuves

D’autres candidats ont leur centre d’examen au niveau du lycée Jules Ferry Faravohitra. Les candidats en série A2 au niveau de Tana I, Tana II, et Tana III vont passer l’examen au niveau du centre Ankatso. Pour les candidats dans le Tana IV, V, et VIème arrondissement, leur centre d’examen se trouve à Andohalo. Pour la série D, c’est le lycée Nanisana qui va s’occuper de cette partie. Pour le district d’Atsimondrano, le centre Andranonahoatra s’occupera de l’aspect organisation de l’EPS du baccalauréat.

Pour les candidats au niveau des périphériques, dont ceux qui sont au niveau de Sabotsy Namehana et Talatan’ny Volonondry. Et pour les candidats à l’enseignement technique, c’est le centre Sabotsy Namehana qui est le responsable en matière d’organisation.

Pour l’épreuve théorique, l’examen se déroulera le 13 août. « Les candidats qui sont inaptes passeront l’examen théorique à la fin des épreuves écrites », indique le responsable. Pour cette année, la notation du baccalauréat connaît également du changement. Les anciennes séries auront le coefficient 1. Pour les nouvelles séries comme la série L, S, OSE les épreuves seront notées sur la base de 2 coefficient », indique le responsable.

Pour cette année les candidats n’auront plus qu’à passer deux épreuves au lieu de trois « L’épreuve individuelle est déterminée selon le choix du candidat. Il aura choisi par exemple entre la course de vitesse ou le saut à hauteur. Puis la deuxième épreuve est constituée par la course de demi-fond entre 800m pour les filles et 1 000m pour les garçons », enchaîne le coordonnateur de l’épreuve du Baccalauréat.