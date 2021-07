Environnement – Lutte contre le changement climatique

Madagascar renforce sa lutte contre le changement climatique. Les directions régionales de l’Environnement et du développement durable (DREDD) sont équipées de matériels informatiques et de fournitures bureautiques pour de meilleurs résultats. La dotation s’est effectuée, au Carlton Anosy, hier, dans le cadre du projet « Renforce­ment des capacités nationales à mettre en œuvre les éléments de transparence de l’Accord de Paris » (CBIT), financé par le Fonds pour l’Environnement mondial. « Nous avons l’obligation de faire des rapports réguliers sur les impacts du changement climatique à Madagascar, au niveau international. C’est, également, l’occasion de rapporter les mesures prises et les actions entreprises pour la réduction ou l’atténuation du changement climatique », déclare la ministre de l’Environnement et du développement durable, Vahinala Baomiavotse Rahari­nirina, lors de la dotation.

Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les impacts du changement climatique sont différents d’une région à l’autre. La situation est principalement préoccupante, au Sud, avec une sécheresse qui se prolonge et qui se renforce d’année en année. Les précipitations seront encore inférieures aux normales, dans le Sud, dans les prochains mois.