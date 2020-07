Transport – La circulation dans la région Analamanga de plus en plus stricte

Après l’annonce du retour en confinement en conseil des ministres, le transport commun sera suspendu à partir de ce jour jusqu’au 20 juillet. Selon le conseil des ministres du 04 juillet, aucune autorisation spéciale ne sera plus délivrée pour ceux qui circulent dans la région Analamanga. Des mesures ont été prises, notamment pour les voitures des particuliers qui ne doivent pas transporter plus de trois passagers incluant le chauffeur. Le ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, Joël Randriamandranto a indiqué que les taxis ville pourront transporter des personnes jusqu’à 12 heures. Toutefois en cas d’urgence, ces derniers pourront travailler même aude-là de 14 heures, notamment pour le transport des malades. La montée en double sur les deux roues ne sera plus autorisée à partir de ce jour. Les camions transporteurs seront autorisés à circuler au niveau des routes nationales, mais en respectant le couvre-feu à 20 heures. D’un côté par rapport à la circulation au niveau des routes nationales, et au niveau de la région Analamanga, selon le secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie, le Général de Division Richard Ravalomanana, le contrôle sera renforcé. Les véhicules transportant clandestinement des passagers seront immédiatement mis en fourrière, allant jusqu’au retrait du permis de conduire ou de la licence.