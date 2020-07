Sambava – Un réseau de trafiquants d’armes démantelé

Belle prise des forces de gendarmerie dans la région Sava. Avant-hier, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Sambava ont démantelé un réseau de faux monnayeurs et de fabricants d’armes. En réalisant ce coup de filet, les hommes de la brigade ont mis la main sur cent cinquante-sept faux billets de vingt mille ariary. La valeur scripturale de toute cette monnaie de singe s’élève à un peu plus de trois millions d’ariary. Lors de la saisie, les gendarmes ont dans la foulée mis la main sur neuf pistolets automatiques de fabrication artisanale et deux munitions.

Lors de l’inspection des lieux, les gendarmes ont découvert une partie du matériel utilisé par le réseau de fabricants d’armes. Des moules utilisées dans la conception du corps des armes de poing retrouvées figurent entre autres parmi les trouvailles des éléments de la brigade de gendarmerie de Sambava. Les limiers ont dans la foulée mis à nu des faux documents que les malfaiteurs utilisent pour écouler leurs armes. Cette opération est illustrée par l’arrestation de six personnes dont deux femmes. Leur passage au parquet devrait s’effectuer ce jour.