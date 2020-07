Musique – Fanaiky annonce un retour prochain

Le bassiste émérite Fanaiky nous reviendra bientôt au-devant de la scène pour célébrer ses 35 ans de carrière.

Un retour que toute la communauté des artistes nationaux salue à vive voix, mais également un retour qui ravive les cœurs de tous ses fans. C’est ainsi que l’on perçoit avec une grande fierté les retrouvailles prochaines que l’illustre bassiste de jazz Fanaiky Rasolomahatratra vient d’annoncer d’une manière officielle sur sa page facebook ce week-end. Défi­nitivement considéré par de nombreux mélomanes comme une icône du jazz malgache à l’instar de son incontournable mentor Tôty à son époque, Fanaiky nous revient de très loin et c’est toujours fort de ce dynamisme unique qu’on lui reconnait qu’il retrouvera alors la scène. Célébrant 35 ans de musique, de passion, de partage et de convivialité musicale, il promet alors pour très bientôt un concert à son image. Evidemment, le contexte social actuel oblige, il lui est encore difficile de confirmer la date et le lieu exacte où se tiendra ce rendez-vous. « J’ai hâte de retrouver la scène, de jouer à nouveau pour le public et de communier avec lui » confie-t-il avec le sourire. C’est tel un petit événement donc que ses nombreux fans ont accueilli la nouvelle, eux qui sont surtout plus que ravi de le retrouver en bonne et due forme.

Un retour en grâce

L’année passée n’a parti­culièrement pas été tendre avec le bassiste de jazz d’exception qu’il est. Victime d’une insuffisance rénale, il a longtemps enduré de lourd traitement, ayant même lancé un appel à solidarité au début de l’année, car les soins étaient difficiles. Ceci-dit, c’est désormais avec cette fougue et cet amour exceptionnel pour la musique qu’on lui reconnait que Fanaiky se redécouvre à nous. Toujours aussi fringuant, l’air taquin et néanmoins doté d’un sérieux propre à lui-même, Fanaiky s’est également entouré des meilleurs musiciens de cette génération pour l’accompagner le temps de ce concert qu’il peaufine. On retrouvera ainsi à ses côtés, Njaka Rakotoniriaina au piano, Bolo Rakoto David à la batterie et Tsanta Randriamihajasoa à la trompette, tandis qu’exceptionnellement Fanaiky sera à la contre-basse et au chant. Enivrant et entraînant donc, ainsi se présagent ces retrouvailles. Avec son fameux « Jazz Gasy Akoustika », il nous fera une nouvelle fois voyager aux rythmes de ses compositions. Au plaisir de le retrouver donc.