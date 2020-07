Lutte contre la covid-19 – Prise en charge des agents de santé

Le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad, a encouragé ses frères d’armes dans la lutte contre cette épidémie de Covid-19, lors de son intervention sur l’émission spéciale « Reconfinement », hier soir. « Le ministère ne néglige pas votre équipement de protection individuelle (EPI)», s’est-il adressé aux agents de santé qui sont au premier plan dans cette lutte. Pour assurer que tous les agents de santé bénéficient d’EPI, un comité de gestion a été mis en place. « Des responsables seront désignés dans chaque hôpital et département pour contrôler la distribution de ces équipements. Des syndica­listes sont membres de ce comité », explique-t-il. Il précise que des mesures seront prises si les EPI n’arrivent pas à temps aux béné­ficiaires. Une base de données sera, en outre, opérationnelle, pour gérer le stock des EPI et matériel nécessaire. Cela, pour éviter la rupture de stock. Le professeur Ahmad Ahmad a promis, en outre, que les agents de santé les plus exposés à la Covid-19 bénéficieront d’une prime.

Les agents de santé, pour leur part, réclament de la « considération ». « Tout ce qu’on demande, c’est qu’on reconnaisse nos efforts. Ce n’est pas de l’argent qu’on réclame, mais de la considération», lance un médecin.­