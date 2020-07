Importation – Réduction importante sur les biens

Le volume des importations connaît un recul de 18% pour cause de pandémie. Sur une période de cinq mois, allant de janvier à mai, l’importation de biens en matières premières(ciment, fers à béton, laminés et profilés) fait face à une baisse de près de moins 12% par rapport à la même période de l’année dernière. Les biens en énergie (carburant, jet fuel, butane, houille) représentant quelques 1054 milliards ariary en 2019 et accaparant 18% de la part des importations connaissent une baisse allant jusqu’ à 35%. Les biens d’équipement tels que les machines, appareils, véhicules neufs et d’occasion, et en alimentation perdent 11% de leur part d’importation depuis la pandémie. L’importation en friperie a également diminué cette année.

Passant d’un volume de 20 tonnes l’année dernière, entre la même période des cinq premiers mois de l’année, à 14t en 2020.Toujours, d’après les données de la direction générale des Douanes (DGD), tous les biens sont touchés par ce recul d’importation sauf pour les produits de première nécessité (PPN ). Le riz connaît une augmentation en volume et en valeur d’importation. Sur la même période, 142 000t de riz représentant 194 milliards d’ariary ont été importées entre janvier et mai 2019, et 198 000t en 2020 coûtant 256 milliards d’ariary. Soit une augmentation en volume de 39% et de valeur, à 32%.