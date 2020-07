Histoire – Les relations franco-malgaches en exposition

L’Académie des Sciences d’Outre-mer de Paris vient de valider un projet de RFD (Reseau Fivoarana Développement) sur l’histoire de Madagascar. Intitulé « l’accès à l’Indépendance et l’adhésion de Madagascar à la Commu­nauté française », cette exposition est programmée du 12 au 17 octobre prochain.

Il s’agira des expositions des photos et projections de films relatives à ces deux évènements, dont l’objectif est « de faire connaître au grand public les relations entre la France et Madagascar dans les années 1950 et 1960 » selon Bearisoa Rakotoniaina, président du RFD. Ce dernier est docteur en histoire moderne et contemporaine (sortant de l’Université de Sorbonne), et à la fois Enseignant dans des universités de Madagascar et Chercheur associé au Centre Roland Mousnier de l’Univer­sité de Sorbonne.

Avec cet aval de l’Acadé­mie des Sciences d’OutreMer, le RFD, une association des concitoyens malgaches en France basée à Paris 17e Arrondissement, est à l’honneur. Ce n’est pas n’importe quelle entité qui reçoit une validation pour ne pas dire reconnue en raison de son importance par cette académie. L’Académie des Sciences d’Outre-mer est en effet une société savante spécialisée dans les problèmes de l’outre-mer créée en 1922. Figure parmi les membres associés le juriste international Raymond Ranjeva.