Détection rapide – Dix cas positifs découverts avec l’appareil GenExpert

Présenté il y a un mois comme l’appareil pouvant détecter le coronavirus en quarante-cinq minutes, GenExpert est entré en déploiement depuis une semaine. Hier, sept cas positifs ont été découverts à travers l’usage de l’appareil Genexpert qui permet une détection de la covid-19 par test moléculaire. Cet appareil a confirmé le coronavirus chez cinq patients à l’hôpital des enfants à Tsaralalàna, dans la capitale. A Fianarantsoa, le test moléculaire au travers de l’appareil GenExpert a permis la découverte de quatre cas positifs. Au début du mois de juin, une formation des formateurs a précédé le premier essai d’utilisation de l’appareil GenExpert. Les tests dits « GenExpert » entrent en application dans douze régions et vingt-huit spécialistes y sont répartis pour manipuler chaque appareil. C’est à Ambatondrazaka, le 2 juillet dernier, qu’un résultat positif à travers un test moléculaire a été annoncé. Les régions Diana, Sofia, Boeny, Alaotra Mangoro , Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, MatsiatraAmbony, Menabe, Atsimo Andrefana, Sava et Analamanga sont prévus accueillir les agents formés le 18 et 19 juin à Antananarivo , pour maîtriser la mani­pulation des appareils GenExpert. Une information émanant de la représentation locale de l’Unicef précise l’octroi de neuf mille deux cent cinquante kits de tests GenExpert à l’Institut Pasteur. Ce nouveau type de test est mis sur point afin de tripler le nombre de dépistages réalisés afin d’identifier les porteurs du coronavirus.