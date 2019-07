Télécoms – La Réunion signe le Très Haut Débit

Une nouvelle étape de franchie. Le marché de construction et d’exploitation du réseau régional à Très Haut Débit a été signé jeudi.

Au lendemain d’une conférence sur la 5G, la directrice générale adjointe du CEO d’Orange, Fabienne Dulac, a signé jeudi avec le président de Région, Didier Robert, le marché de construction et d’exploitation du réseau régional à Très Haut Débit.

Selon le président de Région, il s’agit d’un « moment clef pour l’île ». Même si La Réunion a du retard dans certains domaines, elle est à la pointe quand il s’agit de développement numérique.

Avec le Plan ordinateur lancé en 2010, la Réunion se place sur le devant de la scène en terme d’innovations numériques, elle souhaite continuer dans cette logique. Didier Robert parle même de faire de La Réunion une « île numérique ». Les engagements à tenir sont durs: « internet partout à La Réunion, pour tous et moins cher ». Le pari est osé au vu de la géographie de l’île, mais la directrice adjointe d’Orange semble confiante.

L’enjeu fondamental, selon elle, demeure le déploiement de ce réseau Très Haut Débit (THD). Il faut réussir à couvrir six communes particulièrement éloignées : Cilaos, Salazie, Sainte-Rose, Saint-Philippe, les Avirons et L’Entre-Deux. Mais d’ici 2022 tout devrait être couvert.

Enjeu sociétal

En attendant, le projet va mobiliser plusieurs dizaines de milliers de salariés. Les vraies difficultés demeurent la couverture des cirques. Avec des territoires aussi isolés que Salazie ou Mafate. Fabienne Dulac mentionne les « tunnels de basculement de l’eau ». Les équipes vont devoir déployer la fibre dans l’eau, comme c’est le cas pour le tunnel reliant Salazie à Saint-Paul par exemple. Il s’agit de fournir la fibre à 22 000 locaux dont les besoins peuvent aller de l’offre touristique à la simple nécessité de communiquer avec des membres de la famille à l’étranger.

Ce projet est un « enjeu sociétal avec une approche durable et responsable en faveur de l’insertion et de l’inclusion dans le monde de l’emploi », souligne-t-elle. Le THD va permettre de renforcer l’attractivité des territoires et continuer dans cette logique « d’avant-gardisme » sur le plan du numérique. Le rendez-vous est pris pour 2022.

