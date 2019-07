Rallye de Mangoro – Cinq passages sur le spécial Fanalamanga

La quatrième manche des championnats de Madagascar se déroulera la semaine prochaine à Moramanga. La région abritera pour la deuxième fois la manche nationale.

La saison est à mi-parcours. Après les trois premiers rallyes du premier semestre, la quatrième manche sortira de la capitale. Le prochain rendez-vous sera le « Rallye de Mangoro ».

Cette deuxième édition s’étalera les 11, 12 et 13 juillet dans la région Alaotra Man­goro. Cette manche sera organisée par le club Tanjaky ny Spaoro Automoto Mala­gasy (TASAMM) en partenariat avec la société Fanala­manga S.A. Comme l’an passé, les combats se joueront sur les circuits de Fanalamanga à Moramanga et ses environs.

Durant ces trois jours, onze épreuves spéciales longues de 541,72km seront au menu des concurrents. Avec les liaisons de 263,11km, la distance totale du parcours sera longue de 404,83km. «La sensation sera au rendez-vous. Ce sera le meilleur rallye de la saison. Les pistes seront cette fois impeccables. Nous les avons toutes terrassées », affirme Solohery Christian, dit Bekoto, président du club organisateur et président du comité d’organisation.

Les participants passeront cinq fois sur le super spécial long de plus de 8 kilomètres. Deux passages sont programmés pour la première étape du jeudi 11 juillet sur le spécial spectateurs de Fanalamanga.

Réduction de 20%

Deux autres passages seront prévus dans l’après-midi du vendredi 12 juillet, deuxième étape du rallye. Et ce même super spécial bouclera en beauté cette deuxième version du Rallye de Mangoro.

L’équipage, Rivo et Ando Randrianarivony du club FMMSAM sur Subaru Impreza, vainqueur des deux rallyes sur les trois dans le calendrier du premier semestre, sera le team à battre de ce rallye qui se tiendra hors de la capitale. Les inscriptions seront clôturées le lundi 8 juillet.

« La société Fanalamanga S.A. partenaire du rallye, facilitera l’hébergement des concurrents en offrant une réduction de 20 pour cent dans plusieurs hôtels dans ville de Moramanga et ses alentours », souligne Solohery Christian. Les prétendants au titre, de catégories et groupes différents, se donnent alors rendez-vous la semaine prochaine à Moramanga.

Itinéraire

Jeudi 11 juillet

15 :35 ESS1 Spécial Spectateurs Fanalamanga (8,26km)

17 :45 ES2 Spécial Fanalamanga jardin (8,26km)

Vendredi 13 juillet

8 :49 ES3 Xt Sahapetraka-Xt Parcelle 2T11 (12,06km)

11 :04 ES4 Ampasimpotsy-Xt Anala Gasy (19,69km)

11 :50 ES5 Analambe Barrage-Xt Analamafana (18,46km)

15 :16 ES6 Spécial Fanalamanga Tamboho1 (8,26km)

17 :46 ES7 Spécial Fanalamanga Tamboho2 (8,26km)

Samedi 13 juillet

8 :06 ES8 Xt Parcelle 2T11- Xt Sahapetraka (12,06km)

9 :54 ES9 Xt Analamanfana-EPP Analabe (18,46km)

10 :38 ES10 XT Anala Gasy-Ampasimpotsy (19,69km)

13 :06 ES11 Spécial Fanalamanga jardin (8,26km)