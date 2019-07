Planning familial – L’accès aux contraceptifs amélioré

Marie Stopes Madagascar lance un programme pour offrir des moyens de contraception aux normes internationales et des services de qualité.

La planification familiale avance dans le pays mais a besoin d’être accélérée ». Telle est l’affirmation de Lalaina Razafinirinasoa, directeur pays de Marie Stopes Madagascar (MSM), lors du lancement du nouveau programme Whish2Action, hier, au Carlton Anosy. 24,2 % de besoins non satisfaits en matière de contraception ont été recensés. Le taux de prévalence contraceptif qui est de 41 %, reste encore faible chez les femmes mariées. Les méthodes contraceptives utilisées sont essentiellement de courte durée. Les contraceptifs injectables sont utilisés par 19,9 % des femmes mariées en âge de procréer, tandis que les contraceptifs oraux sont à 6,6 %. Plus de 25 % des adolescentes ont au moins un enfant et, 28 % sont mariées. L’inaccessibilité à des contraceptifs dans les zones reculées et la méconnaissance des méthodes en sont les principales causes, selon le MSM.

Ce nouveau programme doit être véhiculé rapidement car bon nombre de femmes le demandent.

« Plusieurs femmes souhaitent utiliser une méthode contraceptive. L’accès aux différents services ainsi que la méconnaissance de la contraception constituent une faille. C’est la raison pour laquelle, nous avons mis en ouvre un nouveau programme visant à offrir des services de qualité, suivant les normes et le standard international », explique Lalaina Razafinirinasoa, directeur pays de MSM.

Croissance économique

La contraception rime également avec la croissance économique. « Madagascar avance en matière de planification familiale mais cette dernière doit être accélérée. Il faut l’améliorer pour qu’un équilibre entre le dividende démographique et l’économie existe », explique Lalaina Razafini­rinasoa. La croissance économique ne peut être atteinte si la population ne peut produire.

Docteur Philip Boyle, ambassadeur du Royaume Uni a souligné dans son discours qu’il faut améliorer l’accès à la santé sexuelle en soutenant le dividende démographique. La contraception est une décision éclairée sur le choix à la procréation. Sur un exemple de dix personnes qui vivent en difficulté, seulement deux d’entre elles travaillent, alors la production baisse. Mais si dix personnes ayant moins d’enfant travaillent, le produit intérieur brut (PIB) s’accroît, selon le MSM.

Les jeunes en sont les premières cibles de ce programme qui s’étendra dans les vingt-deux régions de Madagascar. Les femmes handicapées sont prises en charge. Les associations les intégrant seront identifiées prochainement.