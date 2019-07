CAN 2019 – Vol spécial – Quatre cent soixante et onze passagers pour l’Égypte

La délégation malgache qui va assister le match des Barea contre les Léopards de la RDC partira ce soir. Elle sera de retour lundi matin.

L’avion spécial, Airbus 380 de la compagnie aérienne Air Madagascar, partira bel et bien ce soir pour l’Egypte. Au final, quatre cent soixante et onze passagers dont cinquante invités du président de la République, feront le déplacement pour l’Égypte assister aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant les Barea de Madagascar aux Léopards de la République Démocratique de Congo, ce dimanche soir au stade d’Alexandrie.

Ces invités spéciaux dont les enfants de l’Akamasoa Andralanitra, les huit membres de ZazaKanto, groupe d’enfants chanteurs de rue, deux anciens membres de l’équipe nationale, quelques membres du club des supporteurs, la mascotte, quelques artistes, l’épouse d’un Barea, seront pris en charge en intégralité par la présidence.

Le reste a payé de sa poche le pack d’une valeur de 2.200.000 ariary incluant les billets d’avion aller-retour, les repas, le visa et le transfert. « Même le président de la République ainsi que nous personnel de la présidence payons tous nos propres frais », précise Rinah Rakotomanga, directrice de communication au sein de la présidence hier en fin d’après-midi au local de l’Air Madagascar à Analakely.

Leprix d’un billet classe affaire au premier étage s’élève à 13 millions d’ariary, pour les soixante qui ont en les moyens. Celui de la première classe coûte, pour sa part, 20 millions d’ariary. Et la classe économique est au nombre de trois cent quatre-vingt-dix-neuf places.

Pas de deuxième vol

Dezy Monstre de son vrai nom Désiré Rakotonirina ancien membre de l’équipe nationale de 1977 à 1985 fera partie des supporteurs qui feront le déplacement. « Un responsable au sein de la présidence m’a appelé ce jeudi. Je suis surpris et très content de ce geste du président »se réjouit Dezy Monstre, présent hier au siège d’Air Madagascar. Un autre passager, Fidy Christian Razanajohany, a fait la queue à Analakely depuis mercredi toute la journée et a pu boucler ses dossiers du passeport et du visa le jeudi. « Compte tenu de la difficulté technique, la vente des billets n’a été déclenchée que mardi soir », explique la représentante de la présidence. « Concernant le deuxième vol, nous l’avons annulé pour ne pas affréter un autre avion d’une compagnie étrangère», a-t-elle poursuivi. Cinquante navettes, des bus à cinquante places assureront le transport et le transfert de toute la délégation en terre égyptienne.

« L’animation et l’ambiance y seront au rendez-vous, nous distribuerons des kits, des T-shirts Barea, des drapeaux malgaches ainsi que des vuvuzela à ces supporteurs », a-t-elle ajouté. En partance de Portugal, l’Air Bus 380 de l’Air Madagascar a atterri à Ivato tôt ce matin. Quant au le plan de ce vol spécial,

l’avion décollera ce samedi à minuit pour arriver au Caire à 6 heures 30. La délégation quittera la capitale égyptienne le dimanche après-match à minuit, pour atterrir à Ivato à 7 heures trente.