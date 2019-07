Affrotemment à Ampanihy -Deux morts et saisie de six fusils

Huit gendarmes et deux militaires se sont mesurés à une horde de dahalo avant-hier. Deux morts sont répertoriés, six fusils saisis et treize individus arrêtés.

Une onde de choc s’est abattue sur Fotadrevo Ampanihy avant-hier. Deux dahalo sont tombés sous les balles des forces de la gendarmerie et treize de leurs comparses ont été pris vivant. Par ailleurs, quarante-cinq têtes de bovidé, que les malfaiteurs venaient de dérober, ont été restituées en totalité aux propriétaires. La fusillade a fait rage. Six fusils de chasse ont été, en revanche, retrouvés en possession des malfaiteurs arrêtés.

La bande a sévi dans la journée de jeudi dans le village de Tovobato, où résident des éleveurs bovins possédant des troupeaux se chiffrant par centaine. Munis de fusils et d’armes blanches, la horde de dahalo a assailli le village en tenant en respect avec leurs armes les habitants qu’ils ont croisés sur leur chemin. Face aux bandits de grand-chemin qui se sont montrés impitoyables, les habitants n’ont pas opposé de résistance. Avec assurance, les malfaiteurs ont fait main basse sur tout le troupeau qu’ils ont trouvé, au nez et à la barbe des villageois impuissants.

Après s’être emparés du bétail, les voleurs ont pris le large sans attendre.

Renfort

Alors que les dahalo étaient en train de prendre la fuite avec leur butin, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Fotadrevo a été avertie de l’attaque à main armée qui venait de se commettre. En un éclair, huit gendarmes de la brigade, équipés de fusils d’assaut Kalachnikov ont été mobilisés pour engager une poursuite. Ils ont été appuyés par deux militaires du détachement autonome de sécurité venus à la rescousse, ainsi que des villageois venus en éclaireurs.

Les poursuivants ont très vite retrouvé les traces des fuyards. Au bout de quelques kilomètres, les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez et un affrontement armé a, du coup, éclaté.

Bien qu’en supériorité numérique par rapport aux éléments des forces de défense et de sécurité, les voleurs de bétail en ont eu pour leur grade. Aucun blessé n’est enregistré dans les rangs des poursuivants, bien qu’ils ont été pris dans un déluge de feu.

Sous la puissance de feu des gendarmes et des militaires venus livrer bataille, les dahalo, sentant le contrôle de la situation leur échapper, ont battu en retraite. Pris en tenaille les bandits de grand-chemin ont vu deux des leurs tomber sous les balles des éléments des forces armées. Dans un sauve-qui-peut, certains des dahalo ont réussi à prendre la poudre d’escampette, tandis que treize rescapés des échanges de coups de feu ont été appréhendés fusils en main. Des amulettes et du grigris ont été dans la foulée retrouvés sur eux.