TENNIS-BILLIE JEAN KING CUP – Entrée réussie de Madagascar

Kigali (Rwanda), est la capitale du tennis africain de la Billie Jean King Cup, du 5 au 10 juin à Ecology Tennis Club. Onze pays africains, l’Angola, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Lesotho, Mada­gascar, le Mozambique, Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie, s’affrontent pour une durée de cinq jours. Madagascar est cette année représenté par Mialy Ranaivo, Narindra Corinne Ranaivo, Harena Voavian­draina, et Andraina Mitia Voavy, avec le capitaine Jean Marc Randriamanalina. Ayant hérité de la poule B avec le Cameroun, le Congo, la République démocratique de Congo et le Sénégal, les protégées de Jean Marc Randriamanalina, pour leur entrée en la matière, ont affronté les Camerounaises. Elles se sont imposées par deux victoires à une devant les Came­rounaises hier. Ce jour, Madagascar affronte le Lesotho, qui s’est incliné 3 à 0 devant la RDC hier. Le Sénégal et la RDC sont un cran au-dessus par rapport au Lesotho et au Cameroun mais ce sont des adversaires à la portée des raquettes malgaches. L’objectif pour Madagascar est de monter en groupe III. Mais pour y parvenir, il faut être champion. Le chemin est encore long.