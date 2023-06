SANTÉ MENTALE – Le stress gagne du terrain

Stressé. Tsiry, un travailleur indépendant d’une trentaine d’années, a consulté un médecin suite à des troubles du sommeil, accompagnés de problèmes gastriques et intestinaux, de douleurs musculaires. Pendant la consultation, il aurait éprouvé de l’angoisse, il était nerveux. Chez lui, il est irritable, il se sent déprimé, il a une sensation de mal-être. Il raconte tous ces problèmes à son médecin, qui lui prescrit un médicament pour le stress. Cet homme, sans le savoir, présente les principaux symptômes du stress. Rapidement, il pense aux causes de cette tension mentale. « Ces symptômes sont apparus petit à petit, suite à des séries de problèmes. Déjà, j’ai eu de la difficulté dans l’insertion professionnelle. C’est 5 ans après mes études que j’ai enfin commencé à travailler. J’ai démarré une petite entreprise qui peine à se relever, avec ces délestages récurrents », déplore-t-il. Le stress gagnerait du terrain. De plus en plus de personnes demandent des informations sur la consultation auprès des cabinets des psychologues. Le contexte actuel favoriserait cette hausse du nombre de personnes touchées par le stress.