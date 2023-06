RÉGION DIANA – Quand les journalistes deviennent ambassadeurs de la restauration forestière

Dix-sept journalistes ont été formés pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension des initiatives et des stratégies de mise en œuvre de la restauration des paysages et des forêts (RPF) à Madagascar.

C’était lors d’un atelier de trois jours ayant pour objectif primordial de sensibiliser ces journalistes à la communication sur l’importance de cette restauration afin d’impliquer les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre de la RPF et d’atteindre les objectifs par rapport à l’engagement du pays. Certes, Madagascar est l’une des plus grandes et importantes réserves de la biodiversité mondiale, la Grande Île abrite une flore et une faune uniques et de nombreuses espèces endémiques, mais en même temps elle est l’un des pays ayant le taux de déforestation le plus élevé au monde. C’est pourquoi , la GIZ ,en tant qu’agence technique allemande de coopération internationale pour le développement durable et Justdiggit en sa qualité d’organisation à but non lucratif, ayant pour mission de reverdir les terres africaines au cours de la prochaine décennie, ont initié ce projet pour rompre le cercle de la dégradation des paysages et des forêts . En fait, cet atelier vise à présenter le processus et les activités de RPF actuellement mises en œuvre à Madagascar, entre autres dans le cadre du projet F4F ou Forest 4 future, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Plus grande sécurité

En combinant, des techniques traditionnelles de restauration des paysages avec la puissance des médias et de la communication, des données et de la technologie mobile, Justdiggit peut diffuser son message et intensifier les pratiques de reverdissement. Grâce à cet atelier, les journalistes sont impliqués à l’importance de RPF tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés et la gouvernance des secteurs forestiers. De plus, l’organisation a mis l’accent sur la manière dont les journalistes peuvent communiquer efficacement les messages à différentes parties prenantes afin de mobiliser un soutien pour les initiatives de RPF et toutes les activités du projet F4F. Selon les explications, en reverdissant les zones, ils restaurent les écosystèmes et créent une plus grande sécurité en matière d’eau, biodiversité et d’alimentation. De plus, la végétation contribue à la capture du CO₂, permettant à l’eau de rester dans le sol, apporte de l’ombre et réduit l’évaporation. Bref, elle refroidit la planète, ce qui en fait une solution clé au problème climatique. Restauration des paysages forestiers, il s’agit exactement du processus continu pour redonner aux paysages déboisés ou dégradés leurs fonctionnalités écologiques et productives afin d’améliorer le bien-être humain. Ainsi, la RPF ne se résume pas seulement à planter des arbres, il s’agit de restaurer tout un paysage pour répondre aux besoins présents et futurs, et offrir de multiples avantages et utilisations des terres au fil du temps.