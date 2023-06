RALLYE TERRE D’ALÉRIA – CLIO TROPHY – Mika Rasoamaromaka troisième chez les juniors

Le jeune pilote malgache Mika Rasoamaromaka enchaîne les succès au Clio Trophy qui compte pour la troisième manche du cham-pionnat de France des rallyes terre. Après son exploit extraordinaire au 23e Rallye Castine terre d’Occitanie, début mai à Bretenoux, s’installant sur la troisième marche du podium, ainsi que la première place de la catégorie des juniors, Mika, en compagnie de Pouget Bastien sur Renault Clio RS Rally 5, a terminé cinquième du classement général et troisième chez les juniors au Rallye Terre d’Aléria en Haute Corse, ce week-end. «Nous espérions mieux, au moins le podium du classement général. Nous avons perdu au moins une minute lors de la dernière spéciale. Notre pare-brise a été recouvert de boues après être passés sur une partie de flaque d’eau, et nous avons dû nous arrêter un moment. Mon copilote a dû détacher sa ceinture et sortir l’essuyer» regrette Mika. «De plus, nous avons dû encore une fois nous arrêter dans la quatrième spéciale. Les spectateurs nous ont signalé de nous arrêter.

La voiture qui nous précédait a eu un accident et l’ambulance a dû intervenir car l’équipage était blessé» explique-t-il. «De ce fait, notre temps n’a pas été pris en compte. Tous les équipages derrière celui accidenté ont dû se contenter d’un temps forfaitaire similaire au troisième temps des trois qui étaient devant» relate le champion de Madagascar des Rallyes en 2021. «Nous n’avons plus fait que gérer, garder notre position et assurer la cinquième place au général, la troisième chez les juniors. Nous avons ainsi gardé notre avantage par rapport au poursuivant car rattraper ceux devant était trop difficile» confie-t-il. Son jumeau, Faniry Rasoama­romaka, classé troisième chez les juniors et cinquième au général à la 26e édition du Rallye des Causses début avril, a abandonné pour la deuxième fois consécutive ce week-end. La quatrième et prochaine manche du championnat de France sera le rallye terre de Langers en Haute Marne, du 21 au 23 juillet. Mais très prochainement, les frères Rasoamaro­maka disputeront le Grand Rallye de Madagascar, comme ils l’ont déjà annoncé après la deuxième manche du championnat de France.