POST CHENESO – Des sinistrés dans la région d’Analamanga se relèvent

Des sinistrés du cyclone Cheneso, qui a traversé la Grande île, au début de l’année, se relèvent. Après avoir tout perdu, dans les inondations, ils ont trouvé une activité génératrice de revenu. Le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) a initié, au mois de février, les activités Asa Vonjy Voina pour les sinistrés dans la commune urbaine d’Antananarivo, les communes d’Ampitatafika et d’Anosizato-Ouest du district d’Antananarivo Atsimondrano, en réponse aux dommages causés par ce cyclone, après saisine du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). « L’eau a inondé plusieurs maisons dans notre quartier et beaucoup de nos voisins ont perdu des biens et ont dû repartir à zéro. Heureusement, Asa Vonjy Voina est arrivé à point nommé pour les aider », dixit Henri Oel Rahajamamisoa, un bénéficiaire du programme, dans le fokontany Ilanivato, dans le premier arrondissement. Mille deux cents ménages ont bénéficié de ce programme, au niveau de ces trois communes. Leurs missions consistaient à curer les canaux d’irrigation et à assainir des quartiers, dans les districts d’Antananarivo I, d’Antananarivo IV et d’Antananarivo Atsimondrano. Dans le fokontany d’Ilanivato-Ampasika, trois cents ménages ont curé des canaux. La plupart des canaux d’irrigation à Antananarivo sont bouchés par des déchets ménagers et autres détritus. Par conséquent, chaque fois qu’il pleut, comme lors d’un cyclone, les eaux prennent du temps à s’écouler. Avec ces inondations, les riverains doivent traverser les eaux insalubres pour pouvoir rejoindre leurs occupations au quotidien. D’autres ont perdu leur travail et plusieurs ménages ont dû quitter leur maison. Ces activités Argent Contre Travail (ACT) permettent à la communauté, un retour à la normale progressif dans les meilleurs délais, après une catastrophe. Ce programme constitue, également, un supplément de revenu pour les ménages bénéficiaires. Ils perçoivent 6 000 ariary pour un travail de 5 heures par jour et pendant vingt jours.