MOIS DE LA LANGUE MALGACHE – Un concours de poèmes en juin

Un concours pour les poètes et écrivains est en vue. Jusqu’au 20 juin, tous les passionnés de la littérature malgache et amoureux de la langue maternelle sont appelés à participer à ce concours. « Ce ne sera pas une dictée comme chaque année. Le thème de cette édition est Teny velona, manana ny hasiny ny Teny Malagasy ou la langue malgache est vivante et prestigieuse » souligne Jean Rabenalisoa Ravalitera, président adjoint de l’Académie malgache. La participation au concours est soumise à certaines conditions. Un seul candidat pour une seule œuvre. Un simple texte, ou un poème de 14 lignes écrites dans la langue officielle et ou dialecte malgache est recommandé aux participants. « Le poème ne doit pas forcément être un poème de rimes. Tant que cela reste dans un cadre artistique, renfermant des messages substantiels », selon Jean Rabenalisoa Ravalitera. Les œuvres peuvent être présentées en tapuscrit ou manuscrit à seule condition d’être lisible. Les œuvres peuvent être directement remises au Tahala Rarihasina à Analakely jusqu’au 20 juin. Il est interdit d’utiliser les œuvres d’un autre auteur.