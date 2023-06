MADAGASCAR-FRANCE – Un nouveau tête-à-tête entre Rajoelina et Macron

C’est Andry Rajoelina himself, qui a donné l’information. Dans une interview accordée au journal français l’Express, il annonce une rencontre avec son homologue français, ce mois de juin.

La date n’est pas précisée. En tout cas, l’information, qui se chuchotait depuis quelques jours, est confirmée par Andry Rajoelina, président de la République, lui-même. Dans une interview accordée au journal français l’Express, le locataire d’Iavoloha annonce une rencontre avec son homologue Emmanuel Macron, dans le courant de ce mois de juin. “Je dois aussi rencontrer le Président français Emmanuel Macron en juin, et c’est bien entendu un sujet que nous aborderons”, déclare Andry Rajoelina dans cet entretien publié samedi. Des voix spéculent qu’elle est prévue demain ou jeudi. Selon les informations, deux voyages officiels en Europe sont dans l’agenda du chef de l’État durant le courant de ce mois. Mais le premier ne sera que pour la semaine prochaine. Il est probable que la rencontre entre Andry Rajoelina et Emmanuel Macron se fasse en marge de ce qui est officieusement désigné comme le sommet sur le climat, à Paris. Un évènement à l’initiative de la France. Le locataire de l’Elysée convie ainsi les chefs des États vulnérables aux changements climatiques, notamment les pays africains, pour discuter d’un “nouveau mécanisme de financement”. Ce sommet de Paris est prévu durant l’avant-dernière semaine de juin. Jusqu’ici, aucune date précise, ni officielle, sur ce nouveau tête-à-tête avec son homologue français confirmé par Andry Rajoelina, n’est indiquée. Quoi qu’il en soit, si le rendez-vous se concrétise, ce sera la quatrième rencontre entre les deux hommes depuis le début du mandat du locataire d’Iavoloha, en 2019.

Sujets délicats

“Il y a entre nous une compréhension mutuelle. Mais, surtout, ce que j’apprécie avec le Président Macron, c’est que l’on discute d’égal à égal. Nous pouvons nous parler en toute franchise et essayer de trouver une solution à chaque problème”, affirme le Président Rajoelina. À chacune de leurs rencontres, pourtant, des sujets délicats ont été au menu des discussions, notamment celui sur les îles éparses. Le dossier îles éparses sera ainsi à nouveau à l’affiche de ce tête-à-tête. En stand-by depuis la première réunion de la commission mixte sur ce dossier à Antananarivo, en novembre 2019, Andry Rajoelina dans l’interview, avance “une commission mixte rassemblant les ministres malgache et français des Affaires étrangères doit se réunir prochainement pour avancer sur ce sujet”. L’autre sujet de friction est l’emprisonnement de deux ressortissants français suite à l’affaire Apollo 21. Reconnus coupables de tentative d’assassinat contre le locataire d’Iavoloha pour l’un, et de complicité dans cette affaire pour l’autre, Paul Rafanoharana et Philippe Marc François sont condamnés respectivement à 20 et 10 de travaux forcés. En décembre dernier, l’information selon laquelle des négociations pour un transfèrement des deux condamnés en France seraient en cours a été chuchotée. Le transfèrement est une procédure prévue dans l’accord de coopération judiciaire entre l’Hexagone et Madagascar. Il permet à un condamné de purger sa peine dans son pays. “Aujourd’hui, il y a déjà eu deux demandes en ce sens. L’une a été rejetée et l’autre est en train d’être étudiée par la Justice malgache, qui je rappelle, est indépendante”, réplique Andry Rajoelina, sur ce sujet. Concernant les deux détenus français toujours, le Président ajoute, “j’attends qu’elle rende son avis. Mais cette décision aura aussi des dimensions politiques, parce que les faits qui leur sont reprochés sont très graves. La situation de ces deux Français fait actuellement l’objet de discussions avec les autorités françaises”. Étant donné la conjoncture politique à Madagascar, l’élection présidentielle devrait également s’incruster dans l’ordre du jour de ce nouveau face-à-face Rajoelina – Macron