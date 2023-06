IVATO – Un professeur décède dans un accident

Deux voitures légères se sont télescopées à Soute à Bombes, hier. À bord de l’une d’elles, un professeur honoraire de l’Université d’Antananarivo a perdu la vie.

Pour la énième fois, la voie rapide Tsarasaotra-Ivato a été le théâtre d’un accident mortel de la circulation. Hier, peu avant 14h, à Soute à Bombes, deux voitures légères, une Peugeot 106 rouge et une autre 206 grise se sont heurtées de plein fouet. Le choc d’une rare gravité a coûté la vie à un professeur psychologue, âgé de 80 ans, selon la gendarmerie qui l’a identifié. Docteur d’État en sciences psychologiques, diplômé de l’Université de Lyon 2, ce professeur titulaire émérite des Universités travaillait déjà au service Psychiatrie et Neurologie du centre hospitalier de Soavinandriana (CENHSOA). Son chauffeur et lui roulaient en direction d’Ivato, tandis que l’autre, la Peugeot 206, arrivait en sens inverse. Ils étaient lancés à vive allure. Le conducteur a perdu le contrôle du volant et des pédales sur une ligne droite suivie d’un léger tournant. Leur véhicule s’est déporté au milieu de la chaussée en percutant l’arrière de l’autre. Il a quitté la route et piqué du nez dans un canal situé sur sa gauche.

Expiré

L’autre Peugeot avec un seul occupant a fait un tête-à-queue et s’est couchée sur le flanc gauche dans le même canal. Le psychothérapeute assis sur la banquette arrière a été touché. Il a dû être évacué immédiatement au CENHSOA par un automobiliste de bonne volonté. Son chauffeur l’accompagnait. Selon nos informations, il parlait encore quand il était dans la voiture. Peu de temps après, il a rendu l’âme. Son corps sans vie a été gardé à la morgue. Son chauffeur a été ramené sur les lieux de l’accident. À son retour, des gendarmes se trouvaient déjà sur place, prêts pour le constat. D’après ce qu’ils ont évalué, les deux voitures ont subi de graves dommages. Leurs conducteurs sont sains et saufs. Ils ont été retenus à la chambre de sûreté du poste avancé de Mandrosoa Ivato pour les besoins de la procédure. La gendarmerie a noté imprudence et vitesse excessive de leur part. La visite technique a déjà expiré pour la Peugeot 206, si tout est en règle pour la 106. En attendant l’évolution de l’enquête, le corps du défunt a été remis à sa famille.