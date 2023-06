INTERPELLATION – Trois chefs d’inculpation pour Doris Manandafy

Délégation judiciaire. L’épouse de Mahery Lanto Manandafy est passée devant le Tribunal d’Anosy hier, dans l’après-midi après avoir a été interpellée à son domicile et placée en garde à vue au poste de la Gendarmerie à Fiadanana vers 6 heures, par des gendarmes de la section de recherches criminelles munis d’une délégation judiciaire. Un document émanant de la Cour de justice d’Antananarivo selon le colonel Tahiana Ravelomanana, commandant de la section des recherches criminelles. Ce dernier confirme que Doris Rakoto Manandafy a été appréhendée à son domicile et auditionnée auprès de la gendarmerie, des suites de la manifestation qu’elle avait organisée durant la journée du 31 mai dernier. « Une délégation émanant de la Cour de justice nous a donné l’ordre d’enquêter, d’identifier et d’effectuer des recherches sur madame Doris. Il est du devoir des forces de police ou de la gendarmerie d’exécuter les directives émanant de la Cour », explique-t-il, avant d’ajouter : « C’est à la Cour de voir par la suite s’il y a eu ou non des infractions commises par les personnes mises en cause, preuves et compte-rendus d’enquêtes à l’appui ».

Relaxation

Après au moins trois heures d’auditions en garde à vue, Doris Rakoto a immédiatement été déférée au parquet (vers 13 heures trente). Elle devait répondre de trois chefs d’accusation, selon ses propos. « On m’a interpellée pour trois chefs d’inculpations » confie-t-elle, joint au téléphone. Des accusations de « troubles à l’ordre public et manifestations sur la voie publique ainsi que d’outrage aux forces de l’ordre » qu’elle aurait réfutées devant le tribunal. Elle aurait plaidé non-coupable. « J’ai toujours réitéré que c’était mon droit de manifester, de faire part de mon opinion. Je n’ai incité personne à la violence ou au vandalisme » se défend-elle. Son audience au tribunal a pris fin vers seize heures, elle a pu rentrer chez elle après sa relaxation. Affaire à suivre. Pour le moment, Doris Rakoto a été placée sous contrôle judiciaire, en attendant de repasser devant le tribunal le 16 juin prochain avec Nambinina Raherimampianina, du mouvement « Gasy leo » qui est déjà placé sous mandat de dépôt après son interpellation le 31 mai. La semaine dernière, l’épouse de Mahery Lanto Manandafy a lancé un appel à la manifestation via les réseaux sociaux. Une marche censée être pacifique qui s’est déroulée sur la place du 13 mai Analakely le 31 mars dernier. Les échauffourées avec les forces de l’ordre étaient au rendez-vous avec, à la clé l’arrestation d’un manifestant.