INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE RN4 – Le pont d’Antsevabe au PK 43+200 rétabli

La circulation sur le pont d’Antsevabe, à la RN4 entre Andranovelona et Mahitsy, PK 43+200, a été rétablie samedi à midi. Des travaux de réparation d’urgence de la passerelle ont été apportés, suite à l’absence de quelques lames. Quatre tabliers métalliques endommagés ont été également remplacés. La circulation a été paralysée pendant quelques heures sur cette portion de la nationale très fréquentée qui mène vers Mahajanga. Le trafic des véhicules et taxis-brousse a été interrompu. Des longues files de voitures ont été observées sur place pendant une demi-journée. Vers midi, la voie était de nouveau ouverte au public et aux usagers. L’équipe technique de la Direction d’appui aux urgences auprès du ministère des Travaux publics (MTP) a effectué les travaux urgents de remplacement des tabliers endommagés et vides. Des travaux temporaires ont été effectués par des techniciens chinois depuis jeudi matin. Cependant, le ministère a jugé nécessaire de renforcer le travail, pour faire face à un danger éventuel. L’entretien des nombreux viaducs sur la RN4 est nécessaire et doit être réalisé régulièrement pour éviter que les dégâts s’amplifient. Ce pont du Pk 43+200 était depuis longtemps dans un état délabré mais les décisions de réhabiliter ont traîné.