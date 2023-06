GROTTE ANJOHIBE MAHAJANGA 2 – Les travaux de réfection de route en cours

La saison touristique approche dans la région Boeny. L’accès aux sites touristiques reste difficile, alors que ces endroits intéressent les touristes. C’est dans cette optique que les responsables de la région Boeny et notamment ceux chargés du développement du secteur ont trouvé un accord pour contribuer à la réfection d’une des portions les plus importantes. L’amélioration de l’accès de la portion Ankorefo menant vers la grotte d’Anjohibe, dans le district de Mahajanga 2, fait partie de ces priorités. Une convention a été signée l’an dernier avec le programme de gestion environnementale (PAGE) GIZ, pour la réfection d’une partie de cette route. La coopération allemande par le biais du PAGE/GIZ fournit le carburant à hauteur de 3 080 litres et la région Boeny garantit l’acheminement des machines et engins sur place et la main-d’œuvre et techniciens. Jeudi dernier, les engins ont quitté le garage et ont été envoyés vers Anjohibe, à une trentaine de kilomètres. « L’objectif de la région est d’attirer les touristes vers la grotte d’Anjohibe. Le projet permettra également d’aider la commune de Mariarano », a indiqué le directeur régional du développement (DDR) de la région Boeny, Marcellin Randriambololona. Le partenaire, SEMS a fourni le porte-char pour transporter les gros engins sur le chantier. Rappelons que le trajet vers la grotte d’Anjohibe dure plusieurs heures à cause de l’état de la route. Des merveilles attendent pourtant les touristes à leur arrivée.