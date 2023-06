FOOTBALL – TOURNOI DES QUATRES NATIONS U23 – Quatre joueurs locaux sollicités

Madagascar participera au tournoi des quatre nations programmé les 17 et 18 juin à Paris. La sélection est à ossature des Barea U23 des matches de qualification à la CAN U23 de l’an passé.

L’Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (Uficasm) a publié dimanche la liste des vingt-cinq joueurs qui forment la sélection malgache des moins de 23 ans en vue du tournoi amical des quatre nations. Cette association présidée par Solonirina Raharijaona a été mandatée par la Fédéra­tion malgache de football pour s’occuper des Barea U20 et U23 lors des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations U23 en 2022 comptant pour la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Madagascar a échoué dès l’étape préliminaire «mais vu que la convention s’étale jusqu’en 2024, l’association poursuit ses activités dans le cadre toujours de la promotion du football dans la catégorie concernée» souligne le président de l’association. Ce tournoi international réunira quatre sélections africaines comprenant Madagascar, la Guinée Bissau, le Congo Brazzaville et les Comores. Le tournoi se déroulera à Paris les 17 et 18 juin à Paris. Le sélectionneur franco-algérien Boualem Mankour, a appelé des joueurs à ossature de la précédente sélection qui ont disputé les matches de qualification à la Can U23. Quatre joueurs locaux, qui évoluent à l’Orange Pro League, figurent dans la liste, entre autres trois milieux de terrain, deux éléments du Disciples FC : Andy Rakotondrajoa et Ryan Rajaonarivelo, Mamisoa Rakotoson de l’Elgeco Plus et le défenseur du Zanakala FC, Claude Ratsimbazafy.

Maintien du niveau

Seize des sélectionnés évoluent en France, dont le capitaine des Barea U23, Kalvin Paul du Vierzon FC. Trois autres, qui ont déjà formé la sélection espoir l’an passé, sont également appelés, à savoir deux de Suisse, le défenseur Tony Robert (YverdonSport) et le milieu Marwan Zilofo (CS Chenois) ainsi que le défenseur luxembourgeois Matis Rakotoma­hanina (Racing Union Let). Deux autres pièces maîtresses, expatriées du continent africain, ont eux aussi confirmé leur place, en l’occurrence le milieu du Saint-Michel United des Seychelles El Hadary Raheriniaina et l’attaquant de l’El Gouna FC d’Égypte, Arnaud Randria­nantenaina. “Certes, l’équipe nationale des U23 n’aura plus de compétitions officielles prochainement mais nous voulons tout de même maintenir le niveau de ces joueurs qui pourraient intégrer le groupe de leur aînés ultérieurement” confie le président de l’Uficasm, Solonirina Raharijaona. Le groupe devrait entamer son regroupement à partir du 12 juin et ce jusqu’au jour J.